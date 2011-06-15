Видимо-невидимо. Обзор международной шоу-индустрии за 17 июня

ЭФИРЫ – 17 июня в 23-00, 18 июня (повтор) в 15-45.

Kлип виртуальной электро-поп группы Gorillaz (Англия, лауреат Грэмми) – "Doncamatic" (2010)

Австралия. Высокотехнологичное шоу света в Сиднее.

Режиссёры Майкл Бэй и Джеймс Кэмерон беседуют о спецэффектах и 3D в фильме "Трансформеры-3 :Тёмная сторона луны".

Лос-Анжедес. Брэд Питт и Анжелина Джоули на премьере фильма "Древо жизни" (главный приз в Каннах-2011)

Kлип "открытия 2011 года", автора-экспериментатора Yoann Lemoine, который выступает под псевдонимом Woodkid/ Вудкид– "Iron"/ "Железо" (2011)

Англия. Леди Гага оригинальничает даже в пи-ар кампаниях! На один день артистка стала редакторшей популярной лондонской газеты.

Новый клип поп-дэнс исполнительницы Lady Gaga (лауреат Грэмми) – "Иуда"/ "Judas"(2011).

Обзор хитовых фильмов Голливуда по подсчётам на 14 мая 2011 г. (фантастика “Супер-8”, комедия “Мальчишник: из Вегаса в Бангкок”, приключения-комикс "Люди-Х: Первый класс" и др.)

Анимационный клип экспериментальной джаз-рок группы Pato Fu (Бразилия) – "Русалкина песня"/"Canto da sereia" (2009)