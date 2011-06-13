Ольга Плотникова : Дети – лучшее наше с мужем творчество

Ольга Плотникова - белорусская популярная певица, автор песен, телеведущая. Родилась в городе Ивацевичи. С детства занималась музыкой и танцами. Путевку на большую сцену получила в 1998 году с приходом в студию «Красные звезды», где она познакомилась с будущим продюсером и мужем Геннадием Маркевичем. С 2002 года пара занимается совместным проектом под названием «Ольга Плотникова».

Чем в ближайшее время вы собираетесь удивить своих слушателей?

Ольга Плотникова: А чем артист может удивить? Новыми песнями, клипами, альбомами, гастролями и т.п. Еще очень надеюсь, что возродится проект «ViP» .

Скажите, кто для вас Геннадий Маркевич?

Ольга Плотникова: Начнем с того, что это главный мужчина в моей жизни, человек, которого я очень уважаю и безумно люблю. Этот человек сейчас стоит за пультом звукорежиссера с нашим маленьким сыном. Это еще и отец наших двоих детей. Я его очень люблю, очень ценю, очень дорожу его уважением ко мне. Он муж, он продюсер, он композитор. Наверное, в первую очередь - композитор.

А вы не считаете, что лучшего мужа для певицы, чем продюсер и не придумаешь?

Ольга Плотникова: Конечно. У нас вообще брак по расчету. Всю жизнь искала продюсера и нашла. Счастлива.

Вы все время вместе. А вы не устаете друг от друга?

Ольга Плотникова: Нет. Наоборот. Признаюсь честно, если бы его сейчас со мной не было, мне бы было намного тяжелее. Я бы не чувствовала его поддержки, мужского плеча. Когда его нету рядом, я чувствую, что чего-то не хватает. Меня нет целиком. Это не я.

То есть вы не отдыхаете друг от друга?

Ольга Плотникова: Мы не устаем.

Ваш муж — известный композитор. Скажите, это дело ему лучше удается чем отцовский долг?

Ольга Плотникова: Талантливый человек талантлив во всем. Он не только пишет хорошую музыку, делает хорошие аранжировки, он не только хороший муж, но и прекрасный отец. Дети без ума от него: он может и поменять подгузник, и покупать детей, и накормить их. Он может практически полностью заменить меня. Это чудо-отец. Это лучший мужчина, который когда-либо был и будет в моей жизни.

У вас есть альбом «Жизнь — конфета». А есть ли в вашей сладкой жизни ложка дегтя?

Ольга Плотникова: Ну я же нормальный человек. Естественно, не может быть все всегда сахарно и шоколадно. Бывают и неудачи. Однако нужно переступать через них, идти дальше, жить, развиваться. И, к сожалению, я просто не имею право выносить сюда эти неудачи. Вы должны думать, xто у меня все хорошо.

Вы не раз говорили, что кроме двоих своих вы хотели бы иметь и третьего усыновленного ребенка. Что вами движет?

Ольга Плотникова: Вы знаете, я говорила, что хочу родить троих детей, а четвертого усыновить. Я вижу в идеале такую картинку. Почему усыновить? Наверное, в силу своей профессии мне приходится много ездить. В том числе и на благотворительные концерты, которые проходят в домах ребенка, в каких-то больницах, центрах. А я человек очень сентиментальный. Я вижу этих деток, вижу их боль и мне хочется спасти хотя бы одного ребенка. Хочу хоть одного ребенка сделать счастливее. Даже не для того, чтобы ему было хорошо, а для того, чтобы моя душа успокоилась, чтобы я поняла, что я не зря живу.

Всего полгода назад вы родили своего второго ребенка. А во второй раз вы испытывали другие эмоции?

Отличается, наверное, тем, что со вторым ребенком становится проще, легче. Уже меньше боишься сделать какой-то неверный шаг: идешь уверенно по намеченному пути. Детей люблю одинаково сильно. Это лучшее наше с Геннадием Маркевичем творчество.

Судя по вашей биографии родители долго не могли принять в вас певицу. Теперь их все устраивает?

Ольга Плотникова: Не то, чтобы не могли принять как певицу. Они, наверное, немного другого воспитания. Им казалось, что работа певицы — не достойная профессия. Они плавно меня подводили к тому, чтобы овладеть какой-то более хорошей, более уважаемой профессией. Сейчас, по прошествии какого-то времени, могу сказать, что мои родители — самые лучшие поклонники.

А кем тебя видели родители?

Ольга Плотникова: Сложно сказать. Мои родители довольно лояльные люди. Мне кажется, они бы приняли любую мою работу.

В одном из интервью ты сказала, что не можешь выйти на улицу без макияжа и прически. А перед мужем ты можешь позволить себе расслабиться?

Ольга Плотникова: Могу, конечно. Потому что он видит во мне красоту именно тогда, когда я не накрашена, без прически, без сценической одежды.

Ты стала мамой дважды, и, возможно, из-за декретного отпуска перестала вести программу «Большой завтрак». Есть какое-то сожаление об этом?

Ольга Плотникова: Сожаления нету. Меня сменила прекрасная ведущая. Желаю ей успехов, желаю завоевать любовь зрителей. Жалею скорее о том, что ушла с телевидения. Мне хочется быть телеведущей. Люди, кто меня слышит, у кого есть такая власть! Возьмите меня к себе!

Ольга, у вас есть песня про котов. А в жизни вы каких домашних животных предпочитаете?

Ольга Плотникова: Очень люблю котов, но пока не могу себе этого позволить. До рождения первой дочери у нас был кот Пончик. И после того, как он пропал, мне не хочется изменять его памяти и заводить новое домашнее животное.

А вы не хотели бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

Ольга Плотникова: Очень хотела бы. Во время первой беременности я была против. Потому что путь этот не очень простой и на нем встречается много подводных камней. Мне бы не хотелось чтоб мои дети встречались с этим помехами на своем пути. Но после того, как я услышала как поет моя дочь, а поет она с одного года, я просто не могу не дать ей возможности петь. Если она выберет себе этот путь, я только помогу, если она захочет стать бухгалтером или учителем, то ради бога.

Скажите. По мере роста вашей популярности количество верных друзей уменьшалось?

Ольга Плотникова: Я знаю только одно, в моей жизни было, есть и будет рядом со мной много хороших людей, которые придут на помощь, разделят не только радость, но и горе . Я в этом уверена и, пользуясь случаем, хочу передать им привет.

Вы снимаетесь в рекламе, значит, одобряете ее. А вам не приходилось становиться жертвой недобросовестной рекламы?

Ольга Плотникова: Я - жертва рекламы. Я покупаю все, что рекламируют по телевизору. Я понимаю, что это обман, но не могу остановиться. Рука тянется за раскрученным брендом. Иногда ошибаюсь, но понимаю, что это моя ошибка.

Я не легковерна. Нет. Я просто люблю все красивое, раскрученное.

Работая в Арабских Эмиратах, сталкивались вы с неуважительным отношением к себе как к женщине?

Ольга Плотникова: Это долгая история. Бывали всякие случаи, но слава богу, нас всегда защищали, охраняли и ничем плохим это не заканчивалось. Про восточных людей могу сказать, что у них, наверное, более горячая кровь, что они требуют к себе большего уважения. Поэтому вести себя с ними надо не только очень уважительно, но и аккуратно.

Вы вышли замуж сразу после своей долгой «миграции». Как вы считаете, чувства проверяются расстоянием?

Ольга Плотникова: Да. В моем случае это действительно так. Два года я провела за границей и за эти два года я так сблизилась с мужем, находясь за границей, что спустя месяц после приезда мы уже расписались.

В юности ты не поступила в Университет Культуры. А сейчас ты можешь все бросить и уйти от намеченной цели?

Ольга Плотникова: Нет, никогда. Дело в том, что у меня были какие-то сомнения, когда я не поступила, бывали казусные ситуации. Я думала, что я делаю на сцене. Сейчас жизнь привела меня именно сюда. Я стою здесь, значит, это мое место. Я отсюда никуда не уйду.