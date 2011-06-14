Рэп-музыкант Вайклиф Джин: Если бы меня выбрали президентом Гаити, я бы держал гитару всегда рядом с собой

Вайклиф Джин прославился в 90-е сотрудничеством с группой Фьюджис. Сотрудничество продолжалось недолго, и он начал сольную карьеру. Его Акуну-Маттату из мультфильма «Король Лев» помнят многочисленные любители.

Певец Вайклиф Джин снова в центре внимания СМИ. Сначала он пробовал стать президентом Гаити, потом поехал в срочный мировой концертный тур.

Вайклиф Джин, музыкант:

Если бы меня выбрали президентом Гаити, я бы держал гитару всегда рядом с собой. Пел бы для себя и для народа.

Вайклиф Джин написал песню на тему «...если бы меня выбрали президентом в пятницу, убили в субботу, похоронили в воскресенье, то в понедельник все равно придется возвращаться в должность, чтобы работать для людей». В целом, репертуар Вайклифа Джина основывается не на подобных песнях. Обычно он исполняет нечто более ритмичное.

Он родился на Гаити и уехал с родителями в США в возрасте 7 лет. Больше он на Родину не возвращался. Поэтому его кандидатуру в президенты и не зарегистрировали. Необходимо было жить на Гаити на протяжении последних 5 лет.

Вайклиф Джин, музыкант:

Я понимаю, что такое коррупция и как ей помешать. Необходимо было бороться с ней. Понятно, что приобретение рабочих мест и образование населения были бы у меня на первом месте. Свой новый альбом я решил назвать «Гаитянский опыт», который немного напоминает Джимми Хендрикса. В 90-е мы получили сразу 3 Грэмми за одну запись.