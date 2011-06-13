Группа «Батискаф»: У In-Grid, Криса Нормана, E-Type мы научились свободе

Группа «Батискаф» создана в 2001 году в городе Дрогичин. Играют альтернативный поп-рок. В первые годы своего существования дважды становились дипломантами фестиваля «Рок-Кола», а в 2006 году заняли первое место в проекте брестского радио «Знай наших-2». После того как часть коллектива перебралась в Минск, выступили уже в новом составе на польском фестивале «Басовище». Сейчас коллектив участвует в различных телепроектах и ведет активную концертную деятельность.

Почему все таки «Батискаф»?

Группа «Батискаф»: В свое время была очень популярна передача «Одиссея команды Кусто». Как-то так называлась. Там были такие глубоководные аппараты, которые нам нравились.

А кто вы в музыке: любители, профессионалы, профессиональные любители?

Группа «Батискаф»: Скажем так, музыкой мы начинали заниматься как хобби. Потом она превращается в серьезное занятие. У нас в группе есть как профессионалы (люди, окончившие консерваторию), так и любители. Поэтому группу можно называть все же профессиональными любителями.

Группа образована больше десяти лет назад. Отчего такой долгий путь к известности?

Группа «Батискаф»: Группа образовалась, но жили мы в разных городах и встречались где-то раз в месяц. Поэтому становление и заняло такой долгий период времени. Окончательно в Минске мы собрались, наверное, в 2009 году.

Вы участвовали в российском конкурсе «Я - звезда». А удалось завоевать армию поклонников?

Группа «Батискаф»: Сказать, что завоевали пока нельзя. Мы на пути к этому.

Ребята, вы выступали на площадке с такими звездами как In-Grid, Крис Норман, E-Type. Чему вы у них научились?

Группа «Батискаф»: Свободе.

Любой рок-группе нужен харизматичынй фронтмен. А как вы думаете, вы дотягиваете до того, чтобы повести толпу?

Александр Толотай, фронтмен: Я думаю, харизмы у меня достаточно. Не знаю как толпу, но группу поведу.

Слушая вашу музыку сразу не поймешь, в чем ваша самобытность. Может, вы подскажете?

Группа «Батискаф»: Наверное, в том, что мы любим свое дело и делаем его.

Вы любите делать танцевальные миксы на свои песни. Размножаете материал, чтобы больше было?

Группа «Батискаф»: И это тоже. У нас микс только один. Поэтому нельзя сказать, что мы их любим делать. Попробовали как эксперимент.

Многие белорусские артисты считают, что вкладываться в видео в нашей стране не выгодно. А ваши клипы повысили вам доход?

Группа «Батискаф»: Клип пока не окупился.

Обычно рок-группы уезжают за границу на заработки. А что вас здесь держит?

Группа «Батискаф»: Нас здесь держит земля белорусская.

А чем вы еще умеете заниматься, кроме музыки?

Группа «Батискаф»: Да разными вещами: кто готовить, кто стирать.

Чем кроме «Батискафа» участники зарабатывают на хлеб?

Группа «Батискаф»:У Толотая образование художественное. Работает в компании, занимающейся разработкой компьютерных игр. Леша-барабанщик делает татуировки. Толя Ермалович пока учится в консерватории. Максим Климчук зарабатывае музыкой, где конкретно - не скажем.

А почему бы для соответствия названию группы не выходить на сцену в водолазных костюмах?

Группа «Батискаф»:Вообще не очень удобно играть в таких костюмах. Однако очень хорошая идея. Стоит над этим подумать. Надо ведь будет продумывать образ, костюмы.

Что может потопить «Батискаф» как музыкальный коллектив. Или он непотопляемый?

Группа «Батискаф»: Время. Возраст. Не знаем, что может случится. Но нас пока не утопили.

Что на сегодняшний день самое большое достижение для вашего проекта?

Группа «Батискаф»: На данный момент наше достижение — то, что мы сейчас находимся на «Звездном ринге».