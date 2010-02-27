Видео. Японский авангард на стеклянных инструментах

Говорят, Япония — как другая планета. Приезжаешь туда и попадаешь как будто в совершенно другое окружение.

Как освежить интерес слушателей и обратить внимание медиа на традиционную фолковую музыку? Можно, конечно, сделать новые аранжировки, но в Японии нашли другой ответ на вопрос. Необычные музыкальные инструменты сделаны из стекла, интересно, что они звучат почти как настоящие деревянные.

Као Тасия, музыкант:

Если спросите, звучат ли эти стеклянные бубны как настоящие, я скажу, что нет — у них нет такой мягкости. Но есть и плюс — они отлично берут резкие высокие ноты.

Обычно такие инструменты делают из вишнёвого дерева. Модернизация заглянула в это направление в образе стеклянных дел мастера. Выдуть такие флейты, бубны илибо что-нибудь ещё может только человек с большим опытом, отменным воображением и способностями.

С другой стороны, автор идеи изготовления инструментов из стекла считает, что таким образом можно увеличить их производство, сделать его более массовым.

Газан Ватанабе, продюсер:

Да, это эксперимент, соглашусь даже, что авангард. Но всё получилось — звук приятный, поверхность гладкая. И внимание на себя мы тоже обратили.

Эту экспериментальную партию стеклянных инструментов изготавливали в течение 19 месяцев, а стоила она 10 миллионов японских йен — примерно 109 тысяч долларов, так что задумка — не наивная.