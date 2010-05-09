Александр Маршал: Мой кумир - Иисус Христос

Концерт Александра Маршала на «Звездном ринге» СТВ.

Александр Маршал. Настоящее имя Александр Меньков. Музыкальная карьера началась в 1980 году. Работал в группах Стаса Намина и «Аракс». В 1987 году попадает в группу «Парк Горького» в качестве бас-гитариста и вокалиста. После ухода из группы Николая Носкова занимает место фронтмена команды. С 1998 года начинает сольную карьеру. На его счету 17 альбомов с песнями разных жанров.

Дмитрий Врангель:

У вас были какие-нибудь творческие разногласия, споры?

Александр Маршал:

Были разногласия с советской властью. Поэтому мы с группой «Парк Горького» решили уехать в Америку и подписать контракт, но потом все стало на свои места.

Нина Богданова:

Когда вам приходится исполнять хиты 10-летней давности, у вас не возникает никаких вопросов с вашими коллегами по предыдущей группе?

Александр Маршал:

Нет. Дело в том, что группа давно прекратила свое существование, и мы давно все оговорили в нашем совместном творчестве. Недавно мы хотели сделать большой тур. Но из-за кризиса мы решили отложить это на некоторое время.

Зритель из зала:

Как вы стали солистом группы «Парк Горького»?

Александр Маршал:

Когда ушел Николай Носков, группа стала перед выбором: брать англоязычного певца или кого-то из наших. В первом случае мы бы перестали существовать как русская рок-группа. Тогда все молча посмотрели на меня, и я понял, что обратной дороги нет. Я должен был что-то делать с тем, чтобы освоить мощный вокал через кровь в горле, через болезни. И когда я это освоил, я был солистом группы на протяжении долгого времени.

Дмитрий Врангель:

Вы считаете, что в современном мире отсутствует здоровая конкуренция. Неужели нет человека, которого вы могли бы поставить рядом с собой на пьедестал?

Александр Маршал:

Дело не в этом. Под конкуренцией я имею ввиду коммерческую конкуренцию. На Западе она есть. А нам нечего делить, у нас как ничего не было, так ничего и нет. Здесь каждый занимается своим делом, у каждого есть своя публика, своя аудитория.

Зритель из зала:

Недавно я прочитала в интернете, что у вас особенные отношения с Надей Ручкой. Это правда?

Александр Маршал:

Следующий вопрос.

(В этом раунде вопросов больше никто не задавал... - ред.)

Зритель из зала:

Если бы вы обидели человека, какими бы поступками вы искупали свою вину?

Александр Маршал:

Такие случаи бывали. Я звоню каждый год в прощеное воскресенье тем, кого я обидел, и прошу у них прощение. Есть такие люди перед которыми я буду виноват всю жизнь.

Зритель из зала:

Вы — Маршал. Как вы думаете, кто у нас генералиссимус, генерал, полковник, подполковник, майор, капитан и лейтенант российской эстрады?

Александр Маршал:

Я не хочу никого подразделять. Я просто скажу, что есть композиторы, которых я давно знаю и очень уважаю. Я бы присвоил высочайшее звание Юрию Антонову. Есть замечательные люди, как Костя Никольский, группа «Машина времени», группа «Битлз», по сравнению с которыми мы вообще еще щенки.

Зритель из зала:

У вас есть кумир?

Александр Маршал:

Иисус Христос. Хотя он сказал: не сотвори себе кумира.