Видео: лидер группы Aerosmith спел с уличным музыкантом на Кузнецком мосту в Москве

Новости России. Вокалист группы Aerosmith Стив Тайлер, который сегодня вечером выступит на Дне города в Москве, накануне концерта прогулялся по столичным улицам и преподнес своим поклонникам настоящий сюрприз.

Гуляя по Кузнецкому мосту, Тайлер услышал, как его песню поет уличный музыкант.

Сначала всемирно известный музыкант наблюдал за парнем, а в какой-то момент вышел из толпы и подхватил слова. Судя по видео, которое выложили очевидцы, уличный музыкант был потрясен происходящим. Но не растерялся – исполнил с Тайлером композицию.



Соцсети полнятся восторженными комментариями, некоторым очевидцам даже посчастливилось сфотографироваться с кумиром.

Ранее Тайлер дал интервью журналистам, в ходе которого рассказал, что для него огромная честь выступать в столице России.

Стив Тайлер:

Моя бабушка – немка, дедушка – с Украины, когда они встретились Россия и Украина были одной страной. Дед всегда считал себя русским, я вырос на борще, обожаю русскую еду. И сегодня пойду ее есть.