Великобритания: Элтон Джон узаконил отношения с отцом своих детей

Новости Великобритании. Накануне в Великобритании состоялась свадьба сэра Элтона Джона с кинорежиссером Дэвидом Фернишем.

67-летний музыкант Элтон Джон состоит в отношениях со своим возлюбленным, 52-летним продюсером Дэвидом Фернишем, уже 21 год. В 2005 году они зарегистрировали гражданское партнерство.

Возможность официально оформить отношения у музыканта и его партнера появилась весной этого года, когда в Великобритании были узаконены гей-браки.

Элтон Джон:

Я очень горд за Великобританию и ее законы, за движением и видоизменением которых мы следили с тех самых пор, как начался наш роман.

Церемония проходила за закрытыми дверями, представителей прессы на свадьбе не было. Среди приглашенных – только самые близкие.



Специально по этому случаю Элтон Джон завел аккаунт в Instagram, где публиковал фото с места событий.

С особым восторгом пользователи социальных сетей встретили снимок, на котором мужчины подписывают брачный документ. Фотография сопровождена подписью «Юридическая часть выполнена. Переходим к церемонии».

Элтон Джон и Дэвид Ферниш воспитывают двоих детей. Мальчиков Закари и Элайджу паре родила суррогатная мать. Напомним, 25 декабря 2010 года Элтон и Дэвид стали отцами – в католическое Рождество от суррогатной матери из Калифорнии родился их сын Закари. Подробности вы узнаете из видео.