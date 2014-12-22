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Великобритания: Элтон Джон узаконил отношения с отцом своих детей

22 декабря 2014 18:41
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Новости Великобритании. Накануне в Великобритании состоялась свадьба сэра Элтона Джона с кинорежиссером Дэвидом Фернишем.  

67-летний музыкант Элтон Джон состоит в отношениях со своим возлюбленным, 52-летним продюсером Дэвидом Фернишем, уже 21 год. В 2005 году они зарегистрировали гражданское партнерство.

Возможность официально оформить отношения у музыканта и его партнера появилась весной этого года, когда в Великобритании были узаконены гей-браки.

Элтон Джон:
Я очень горд за Великобританию и ее законы, за движением и видоизменением которых мы следили с тех самых пор, как начался наш роман.

Церемония проходила за закрытыми дверями, представителей прессы на свадьбе не было. Среди приглашенных – только самые близкие.

Специально по этому случаю Элтон Джон завел аккаунт в Instagram, где публиковал фото с места событий.

С особым восторгом пользователи социальных сетей встретили снимок, на котором мужчины подписывают брачный документ. Фотография сопровождена подписью «Юридическая часть выполнена. Переходим к церемонии».

Элтон Джон и Дэвид Ферниш воспитывают двоих детей. Мальчиков Закари и Элайджу паре родила суррогатная мать. Напомним, 25 декабря 2010 года Элтон и Дэвид стали отцами – в католическое Рождество от суррогатной матери из Калифорнии родился их сын Закари. Подробности вы узнаете из видео.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Элтон Джон # Дэвид Ферниш

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