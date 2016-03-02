Элтон Джон лишит своих детей наследства, чтобы научить их ценить труд

Новости Великобритании. Известный британский певец Элтон Джон признался в интервью, что не оставит детям наследство, чтобы приучить их к труду.

Состояние 68-летнего музыканта на данный момент оценивается в 200 миллионов фунтов.

«Конечно, мы с мужем обеспечим детям некоторую финансовую поддержку, но давать им «серебряную ложечку» — это ужасно. Это может разрушить их жизнь».

Английский фразеологизм «родиться с серебряной ложкой во рту» означает родиться в богатой семье, с высоким социальным статусом.

Элтон Джон и его супруг не считают своих сыновей обычными детьми, но в их жизни обязательно должно быть что-то нормальное, простое, как, к примеру, уважение к деньгам и работе. По словам певца, они с мужем все еще ищут компромиссы и пока не определились с суммами финансового обеспечения сыновей.

«Прежде чем у нас появились дети, мы жили только своей жизнью, и тратили деньги, потому что больше не на чем было сосредоточиться».

Британский интернет-портал Mirror сообщил, что мальчики с детства приучены зарабатывать. В семье установлена определенная система накапливания бонусов: за мытье посуды, содержания собственных комнат в чистоте и так далее. В конце дня родители подсчитывают заработанные детьми «звезды».

Свадьба Джона и его друга кинорежиссера Дэвида Ферниша состоялась в декабре 2014. До регистрации брака пара состояла в отношениях 21 год.

У Элтона и Дэвида двое детей – Захари (5 лет) и Элайджа (3 года). Малыши появились на свет благодаря искусственному оплодотворению суррогатной матери.

Элтон Джон является шестикратным лауреатом премии «Грэмми». Дискография артиста насчитывает 32 альбома. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.