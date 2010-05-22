Валерий Гаина: Меня до сих пор все ругают, что я не умею петь

Концерт Валерия Гайны на «Звездном ринге» СТВ.

Валерий Гаина родился в Молдавии. Окончил музыкальную школу по классу баяна, позже музыкальное училище. Бывший гитарист группы “Cruise”, ставшей первой рок-группой в СССР, которая отправилась в 1988 году в настоящее мировое турне. В начале 90-х Валерий переезжает в США, где начинает покорять американский музыкальный рынок. Затем у Валерия были проекты “Карма”, “ССД”, исполняющие альтернативный рок, а также продюсерская работа.

Дмитрий Врангель:

Вас не пугает, когда вы в свой адрес слышите слова: “Ведь это же легенда русского рока!”?

Валерий Гаина:

Меня это не особо пугает, но мне хочется быть простым человеком.

Дмитрий Врангель:

Что или кто помогает вам писать реально актуальную рок-музыку на протяжении всего этого времени?

Валерий Гаина:

Мое воспитание с детства и поддержка моих родителей. Я всегда стремился к тому, что я должен писать им музыку. А вдохновляло меня то, что меня всегда окружала прекрасная музыка, и я всегда находил какого-то определенного кумира, на которго равнялся. В свое время это были Джими Хендрикс, Ричард Блэкмор и множество других групп, которые на меня очень сильно влияли. В то время я сказал себе, что я хочу писать свою собственную музыку.

Зритель из зала:

Прочему жизнь коллектива «Cruise» оказалась такой короткой на западной сцене?

Валерий Гаина:

Наши взаимоотношения дошли до того тупика, когда нам очень трудно было определять наше будущее, куда мы идем, и что мы делаем вместе.

Зритель из зала:

Вы слышали хоть одну песню вашего соперника по рингу Александра Солодухи?

Валерий Гаина:

Нет, еще не слышал, но с удовольствием послушаю, если будет такая возможность.

Зритель из зала:

Как вы считаете, Александр Солодуха мог бы играть “heavy metal”?

Валерий Гаина:

На самом деле я не в курсе, что он играет. Главное то, как он это делает. Если он это делает хорошо, то совсем не важно, что он выбрал себе неудачное имя. В принципе, нужно всегда подбирать имя очень четко и внимательно.

Зритель из зала:

Многие говорят, что “heavy metal” - самый примитивный стиль в рок-музыке, и большого умения не надо, чтобы играть его.

Валерий Гаина:

На самом деле, достаточно сложно играть эту музыку, потому что она скоростная, в игре нужна определенная техника.

Зритель из зала:

Какие чувства вызывают у вас ваши бывшие коллеги по группе “Cruise”?

Валерий Гаина:

Ужасные чувства. Мне больше всего обидно за то, что произошло с этим именем. Имя принадлежит мне по сей день. Оно было зарегистрировано перед моим отъездом. Но жизнь так сложилась, что после моего отъезда они решили этим воспользоваться, до этого они назывались группой “ЭВМ”. Когда я вернулся, я был в ужасе, во что они превратили это имя. Я был бы рад, если бы они это делали успешно. А так я очень сожалею.

Дмитрий Врангель:

Многие артисты волнуются, когда впервые демонстрируют свое произведение на публике. Какие сейчас вы испытываете эмоции?

Валерий Гаина:

Я волнуюсь, но это приятное волнение.

Зритель из зала:

Когда-то говорили, что в группе “Cruise” все хорошо, кроме вашего вокала, вы прислушивались к этому?

Валерий Гаина:

Меня до сих пор все ругают, что я не умею петь. Последние годы выступления группы “Cruise” я больше орал, а теперь я начал больше петь. Но дело в том, что успех всегда был. Можно было ругать меня как певца, но люди на концертах присутствовали всегда. А для меня это было самым главным.