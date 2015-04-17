Вайдас Бомила и Моника Линките – представители Литвы на Евровидении-2015

Сначала планировалось, что от Литвы в Вену поедет один исполнитель, но судьба распорядилась так, что Вайдас Бомила и Моника Линките смогли убедить телезрителей и профессиональное жюри своими оригинальными и веселыми выступлениями, что они оба достойны представлять страну.

Вайдасу Джейкобу Бомиле 28 лет. В подростковом возрасте Бомила серьезно занимался спортом, в частности баскетболом. Песенную карьеру он начинал под псевдонимом Ozonas в 2005 году. Молодой человек проснулся знаменитым благодаря участию в реалити-шоу "Dangus", где он занял третье место. В 2006 году певец выпустил дебютный альбом "What Do You Like?" (Что ты любишь), который оказался очень успешным на родине.

В отборе на Евровидение-2015 Вайдас Бомила принимает участие с песней "This Time". "Это невероятная песня – она несет в себе больше чем 200% позитивного заряда. Когда я услышал ее, я немедленно захотел двигаться, ритм захватывает тебя сразу же с головы до ног. Я уверен, что и слушатели испытают то же самое – вне зависимости от того, услышат ли они ее в машине, или в офисе, или дома – эта песня заразительна".

Монике Линките 22 года. Родилась исполнительница в Гаргждае, но в настоящее время живет в Вильнюсе. Когда девочке еще не было и четырех лет, мама отвела ее в танцевальную студию. Но, все же, едва начав играть на фортепиано, Моника поняла, что для нее нет ничего важнее музыки. Певица принимала участие в нескольких музыкальных конкурсах, фестивалях, снималась в различных телевизионных проектах.

В 2015 году она в шестой раз принимает участие в отборе на Евровидение. Хотя ее песня и не проходит в финал, девушка оказывается в числе финалистов. Дело в том, что после успешного выступления на одном из предварительных шоу, автор песни-победительницы "This Time" предложил организаторам национального отбора представить на суд зрителей дуэт Моники и Вайдаса. И организаторы утвердили это решение.

Видеоклип на песню "This Time" переполнен любовью. В клипе очень много поцелуев. Режиссер рассказывает, что были минуты, когда некоторые пары даже пришлось просить прекратить целоваться. Перед съемкой клипа организаторы также призвали всех поклонников Евровидения присылать записи своих поцелуев и попасть таким образом в клип "This Time". Режиссер Альгина Навицкайте рассказывает: "Видео очень уютное и милое, немного необычное для конкурса Евровидение. В нем нет блесток и гламура, оно очень простое. Помимо того, оно представляет собой своего рода социальный эксперимент". "Создатели клипа пригласили людей, которые раньше не слышали конкурсной песни Литвы, на живой концерт дуэта и музыкантов. В качестве эксперимента его участников попросили выразить свои эмоции от первого прослушивания песни. Оказалось, что песня вызывает самые положительные эмоции, и думаю, что в настоящее время уже все литовцы смогут по памяти напеть слова нашей песни".