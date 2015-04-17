Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015

Анн Софи всего 24 года, но уже видно, что на сцене она чувствует себя как дома. Сцена – это ее жизнь, и немецкая публика просто влюбилась в нее.
Анн Софи всего 24 года, но уже видно, что на сцене она чувствует себя как дома. Сцена – это ее жизнь, и немецкая публика просто влюбилась в нее.
Анн Софи Дюрмайер родилась в Лондоне в немецкой семье. В раннем возрасте ее родители вернулись жить обратно в Германию и поселились в Гамбурге. С четырех лет Анн занималась классическим балетом и начала петь в возрасте 11 лет.
Позже Анн Софи стала сочинять собственную музыку. Она купила себе клавишные, микрофон и за короткий срок записала песни со своей "гаражной" группой. Коллектив, впрочем, вскоре ей наскучил, Анн захотела большего.
"Я могу только писать о том, что я пережила сама и что я прочувствовала. Большая часть моих песен появляются бессознательно – и играю случайные мелодии на фортепиано и пишу на них слова. Очень интересно открывать в себе какие-то вещи, о которых я и не знала раньше".
В финале национального отбора Анн занимает второе место в телеголосовании, проиграв в финале композиции исполнителя Андреаса Кюммерта. Однако, сразу же после объявления результатов, Кюммерт заявляет о том, что "он пока не готов принять данный титул" и решает передать Анн свою награду, включая и право участия в конкурсе Евровидение-2015.
Вот как описывает исполнительница свою композицию, которую она исполнит на сцене в Вене:
"Black Smoke" – песня о расставании, но довольно интересно сформулированная. Она о том, что люди все еще находящиеся в отношениях не могут больше произнести друг другу "три заветных слова".
Что вам следует знать об исполнительнице Анн Софи:
Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Училась в Институте театра и кино им. Ли Страсберга в Нью-Йорке.
Мой идеал – Бейонсе.
Начала заниматься балетом в возрасте 4 лет.
Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Держу в руках мою маленькую куклу Анну, которую я люблю с раннего детства.
Почему Евровидение важно для вас?
Евровидение – один из самых больших музыкальных концертов в мире, и это здорово познакомиться с артистами со всей Европы и даже Австралии!
Интересные факты:
1. После окончания школы в 2010 году певица переезжает в Нью-Йорк.
2. В феврале 2012 года записывает свой дебютный демо-альбом. В настоящее время певица работает над своим дебютным альбомом.
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Фото: esckaz.com, eurovision.tv, facebook.com