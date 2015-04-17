Прямой эфир

Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015

17 апреля 2015 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анн Софи всего 24 года, но уже видно, что на сцене она чувствует себя как дома. Сцена – это ее жизнь, и немецкая публика просто влюбилась в нее.

Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015-1

Анн Софи Дюрмайер родилась в Лондоне в немецкой семье. В раннем возрасте ее родители вернулись жить обратно в Германию и поселились в Гамбурге. С четырех лет Анн занималась классическим балетом и начала петь в возрасте 11 лет.

Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015-4

Позже Анн Софи стала сочинять собственную музыку. Она купила себе клавишные, микрофон и за короткий срок записала песни со своей "гаражной" группой. Коллектив, впрочем, вскоре ей наскучил, Анн захотела большего.

"Я могу только писать о том, что я пережила сама и что я прочувствовала. Большая часть моих песен появляются бессознательно – и играю случайные мелодии на фортепиано и пишу на них слова. Очень интересно открывать в себе какие-то вещи, о которых я и не знала раньше".

Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015-7

В финале национального отбора Анн занимает второе место в телеголосовании, проиграв в финале композиции исполнителя Андреаса Кюммерта. Однако, сразу же после объявления результатов, Кюммерт заявляет о том, что "он пока не готов принять данный титул" и решает передать Анн свою награду, включая и право участия в конкурсе Евровидение-2015.

Вот как описывает исполнительница свою композицию, которую она исполнит на сцене в Вене:

"Black Smoke" – песня о расставании, но довольно интересно сформулированная. Она о том, что люди все еще находящиеся в отношениях не могут больше произнести друг другу "три заветных слова".

Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015-10

Что вам следует знать об исполнительнице Анн Софи:

Назовите три самых впечатляющих факта о себе.
Училась в Институте театра и кино им. Ли Страсберга в Нью-Йорке.
Мой идеал – Бейонсе.
Начала заниматься балетом в возрасте 4 лет.

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену? 
Держу в руках мою маленькую куклу Анну, которую я люблю с раннего детства.

Почему Евровидение важно для вас?
Евровидение – один из самых больших музыкальных концертов в мире, и это здорово познакомиться с артистами со всей Европы и даже Австралии!

Интересные факты:

1. После окончания школы в 2010 году певица переезжает в Нью-Йорк.

2. В феврале 2012 года записывает свой дебютный демо-альбом. В настоящее время певица работает над своим дебютным альбомом.

Исполнительница в FacebookYoutubeTwitterофициальный сайт
Фото: esckaz.com, eurovision.tv, facebook.com

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Анн Софи

Другие новости рубрики

Все новости
Победители проекта «Поющие города-2» группа «ROSY» презентовала свой первый клип «Небо»
17 апреля 2015 09:41

Победители проекта «Поющие города-2» группа «ROSY» презентовала свой первый клип «Небо»

Молли Стерлинг – представительница Ирландии на Евровидении-2015
16 апреля 2015 12:54

Молли Стерлинг – представительница Ирландии на Евровидении-2015

Алле Пугачевой 66: как звезды поздравляют Примадонну?
15 апреля 2015 16:51

Алле Пугачевой 66: как звезды поздравляют Примадонну?