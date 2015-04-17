Анн Софи – представительница Германии на Евровидении-2015

Анн Софи всего 24 года, но уже видно, что на сцене она чувствует себя как дома. Сцена – это ее жизнь, и немецкая публика просто влюбилась в нее.

Анн Софи Дюрмайер родилась в Лондоне в немецкой семье. В раннем возрасте ее родители вернулись жить обратно в Германию и поселились в Гамбурге. С четырех лет Анн занималась классическим балетом и начала петь в возрасте 11 лет.

Позже Анн Софи стала сочинять собственную музыку. Она купила себе клавишные, микрофон и за короткий срок записала песни со своей "гаражной" группой. Коллектив, впрочем, вскоре ей наскучил, Анн захотела большего. "Я могу только писать о том, что я пережила сама и что я прочувствовала. Большая часть моих песен появляются бессознательно – и играю случайные мелодии на фортепиано и пишу на них слова. Очень интересно открывать в себе какие-то вещи, о которых я и не знала раньше".

В финале национального отбора Анн занимает второе место в телеголосовании, проиграв в финале композиции исполнителя Андреаса Кюммерта. Однако, сразу же после объявления результатов, Кюммерт заявляет о том, что "он пока не готов принять данный титул" и решает передать Анн свою награду, включая и право участия в конкурсе Евровидение-2015. Вот как описывает исполнительница свою композицию, которую она исполнит на сцене в Вене: "Black Smoke" – песня о расставании, но довольно интересно сформулированная. Она о том, что люди все еще находящиеся в отношениях не могут больше произнести друг другу "три заветных слова".