Новости Беларуси. В Витебске накануне торжественно закрылся «Славянский базар». На сцене летнего амфитеатра наградили победителей детского и взрослого конкурсов «Витебск-2013». Обладателям Гран-при стали Пресиана Димитрова из Болгарии и поляк Михал Качмарек.

Праздничный концерт продолжили популярные артисты. На сцену вышли Петр Елфимов, Злата Огневич, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Наталья Подольская, Владимир и Никита Пресняковы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Пресняков, певец (Россия):

Очень гостеприимная публика, это люди, которые любят послушать музыку. Это здорово.

Ольга Кормухина, певица (Россия):

Эта атмосфера славянская гостеприимства, хлебосольства, доброты, света, надежды, тепла, любви и братства, соборности - это очень здорово.

Никита Пресняков, певец (Россия):

Это был нереальный опыт, я вышел со своими друзьями из группы, и когда ты чувствуешь всю энергетику музыкантов, ты получаешь от этого кайф. Сейчас я вышел со своим отцом, которого люблю и уважаю, и ты тоже получаешь от этого кайф.

Между тем, Витебск продолжает жить в фестивальном ритме. 16 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится еще 2 концерта: бенефис Вилли Токарева и гала-концерт исполнителей шансона. Концертную программу XXII Международного фестиваля искусств завершит 17 июля «Рок-панорама». На сцену Летнего амфитеатра выйдут Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс», Ольга Кормухина, Максим Покровский.

Итоги подводят, разве что, организаторы творческого форума.

Александр Сидоренко, директор Дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Все, что задумали, все удалось воплотить в жизнь. И, оценивая реакцию зрителя, как бы можно давать отчет, что все-таки зритель проголосовал за фестивальные мероприятия, оценил по достоинству все то, что было организовано и проведено в рамках фестиваля. Об этом свидетельствуют многие аншлаговые концерты.

На этом фестивале, к слову, зафиксирован новый рекорд. Впервые за всю историю существования «Летнего амфитеатра» в один день, 13 июля, его зрителями стали 18 тысяч человек. Всего же в рамках «Славянского базара в Витебске» прошло около 60 мероприятий, участниками которых стали представители 31 страны мира. Причем зарубежные гости – не только на сцене, но и в «Городе мастеров».

На «Витебском вернисаже», в «Городе мастеров» словно и не слышали о том, что «Славянский базар» официально завершился. Сегодня и завтра здесь, как и в фестивальные дни, ждут тех, кто не успел приобрести эксклюзивный сувенир в память о 22 Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».