Белорусская душа в музыке. Певица рассказала о своей новой песне

Праздник, который объединяет не только сердца, но и целую страну. Вчера Беларусь ярко и масштабно отметила День народного единства, а подарки все не перестают поступать.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Влада, певица.
Александр Меженный, ведущий:
Начнем, пожалуй, с самого праздника, День народного единства. Для тебя это что?
Влада, певица:
Хотя это и молодой праздник для нашей страны, но, мне кажется, очень важный для каждого из нас, для каждого белоруса. И это то время, когда ты можешь посмотреть на историю нашей страны, посмотреть, что уже мы прошли. Просто посмотреть друг на друга, на своего соседа, на свою семью, взяться за руки и понять, как нам хорошо, когда мы едины, когда мы все вместе. И так получилось, что это, можно сказать, не только праздник, это праздничная неделя посвящена этому празднику. И я уверена, что самое время мне и с презентацией песни к вам прийти.
Я очень благодарна вам за приглашение, потому что я очень много гастролирую по городам Беларуси. И мой гастрольный тур охватывает не только большие города. Я приезжаю с концертами и в небольшие районные центры, и агрогородки. И когда ты приезжаешь даже в самую глубинку нашей страны, ты видишь настоящую белорусскую душу. И я поняла, что я хочу записать песню о нашем белорусском народе, о том, что он очень искренний, очень приветливый, о том, что белоруса видно всегда за границей, о том, что вот не зря у нас этот год объявлен Годом качества, и мне кажется, что наше фирменное белорусское гостеприимство – это самый настоящий бренд. И вот эта вот шчырасць и искренность нашего народа, мне кажется, я вместе с композитором Артемом Кондратюком мы постарались отразить в такой песне, которую я уже начала исполнять на концертах. И вижу, что люди очень активно включаются в танцевальный флешмоб. И я думаю, что если у этой песни будет счастливая жизнь, то я очень надеюсь, что я смогу прийти к вам. Через полгода и с клипом на эту песню, с премьерой, с эксклюзивной премьерой.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вот интересно, кстати, когда рождается идея: хочу про нашу любимую Беларусь, про наших любимых белорусов создать песню. Потом как, рождаются сразу стихи или как композитору объяснить?
Влада:
Ну, во-первых, это у нас уже такой сложившийся творческий тандем. В октябре 2023 года я приходила к вам в эфир с премьерой клипа на песню «Шукай мене», такой современный образ белорусской папараць-кветки. И мне всегда очень хотелось создать такую стильную композицию, чтобы ее можно было исполнить на дне города и на каком-то мероприятии. Такое новое прочтение, потому что песня на белорусском языке, ведь это же не обязательно что-то такое исконно традиционное. Это вполне может быть и современный материал. И вот Артем меня услышал, у нас получилось создать эту песню, поэтому мы решили не нарушать наш творческий тандем. И когда я сказала о том, что давай вот мы создадим песню, которая о нашем белорусском народе, и вот так дальше как-то начали рождаться слова, появилась музыка, появилась идея. И идея клипа у нас тоже есть. Я уверена, что мы пригласим к участию в этом клипе наших белорусов. Я думаю, что его будет достаточно много.
Подробнее в видео.