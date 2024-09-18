Белорусская душа в музыке. Певица рассказала о своей новой песне

Влада, певица:

Хотя это и молодой праздник для нашей страны, но, мне кажется, очень важный для каждого из нас, для каждого белоруса. И это то время, когда ты можешь посмотреть на историю нашей страны, посмотреть, что уже мы прошли. Просто посмотреть друг на друга, на своего соседа, на свою семью, взяться за руки и понять, как нам хорошо, когда мы едины, когда мы все вместе. И так получилось, что это, можно сказать, не только праздник, это праздничная неделя посвящена этому празднику. И я уверена, что самое время мне и с презентацией песни к вам прийти.

Я очень благодарна вам за приглашение, потому что я очень много гастролирую по городам Беларуси. И мой гастрольный тур охватывает не только большие города. Я приезжаю с концертами и в небольшие районные центры, и агрогородки. И когда ты приезжаешь даже в самую глубинку нашей страны, ты видишь настоящую белорусскую душу. И я поняла, что я хочу записать песню о нашем белорусском народе, о том, что он очень искренний, очень приветливый, о том, что белоруса видно всегда за границей, о том, что вот не зря у нас этот год объявлен Годом качества, и мне кажется, что наше фирменное белорусское гостеприимство – это самый настоящий бренд. И вот эта вот шчырасць и искренность нашего народа, мне кажется, я вместе с композитором Артемом Кондратюком мы постарались отразить в такой песне, которую я уже начала исполнять на концертах. И вижу, что люди очень активно включаются в танцевальный флешмоб. И я думаю, что если у этой песни будет счастливая жизнь, то я очень надеюсь, что я смогу прийти к вам. Через полгода и с клипом на эту песню, с премьерой, с эксклюзивной премьерой.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Вот интересно, кстати, когда рождается идея: хочу про нашу любимую Беларусь, про наших любимых белорусов создать песню. Потом как, рождаются сразу стихи или как композитору объяснить?