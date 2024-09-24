Музыка о любви. Алеся Державец представила новую песню «Малина»

Алеся Державец, певица, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический оркестр имени М.Я. Финберга»:

Я с самого детства пою. В моем творческом пути было очень много различных дорог, все не перечислишь. Но самая главная дорога и то, чему я благодарна в своей жизни, – это оркестр Финберга. Михаил Яковлевич – это человек, который сделал для меня в жизни абсолютно все. Он научил меня всему. Я не жалела ни одного дня в своей жизни, а я уже работаю в оркестре 20 лет. Я не пожалела ни одного дня из своей жизни, что я пришла сюда и для меня это храм. Я была совсем маленькой девочкой, приехала на конкурс, и уже тогда он меня заметил и сказал какие-то главные фразы в моей жизни, которые меня повели вперед. И потом уже спустя годы я пришла в оркестр.

Юрий Царев, ведущий:

А тяжело так менять амплуа? Потому что одно дело – оркестровое пение и другое дело – эстрадная сцена.