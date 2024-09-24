Музыка о любви. Алеся Державец представила новую песню «Малина»
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Державец, певица, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический оркестр имени М.Я. Финберга».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Алеся, расскажите, с чего начался ваш творческий путь? Когда, вы считаете, начался отсчет карьеры?
Алеся Державец, певица, солистка заслуженного коллектива «Национальный академический оркестр имени М.Я. Финберга»:
Я с самого детства пою. В моем творческом пути было очень много различных дорог, все не перечислишь. Но самая главная дорога и то, чему я благодарна в своей жизни, – это оркестр Финберга. Михаил Яковлевич – это человек, который сделал для меня в жизни абсолютно все. Он научил меня всему. Я не жалела ни одного дня в своей жизни, а я уже работаю в оркестре 20 лет. Я не пожалела ни одного дня из своей жизни, что я пришла сюда и для меня это храм. Я была совсем маленькой девочкой, приехала на конкурс, и уже тогда он меня заметил и сказал какие-то главные фразы в моей жизни, которые меня повели вперед. И потом уже спустя годы я пришла в оркестр.
Юрий Царев, ведущий:
А тяжело так менять амплуа? Потому что одно дело – оркестровое пение и другое дело – эстрадная сцена.
Алеся Державец:
Вы знаете, благодаря оркестру, мне кажется, я сейчас в любом жанре достаточно гармонично себя ощущаю. Михаил Яковлевич давал возможность нам попробовать любую музыку. Мы очень много советской эстрады пели. Евтушенко сегодня, завтра Цой, послезавтра какая-то белорусская программа. Мы очень много уделяли время и внимания, конечно же, белорусской песне, что очень близко мне к душе.
Ольга Бурлакова:
Кто автор песни, которую мы сегодня услышим?
Алеся Державец:
Песня «Малина» написана на слова Олега Владимировича Жукова. С этим человеком меня тоже связывает огромный пласт работы. Мы очень дружны. У нас был творческий вечер, куда Олег Владимирович пригласил меня и доверил целые три песни. Вот так мы начали плотное с ним сотрудничество, у меня появилась песня «Малина», «Два сердца» и «Заклинаю». Это то, что я исполняла на его вечере. И сейчас уже в процессе работы он мне доверил много текстов, на которые я пишу музыку. Песня мне очень близка.
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