Алёна Ланская, Макс Лоренс, Uzari, Сацура и группа «Нутеки» в финале белорусского отбора на «Евровидение-2013»

Новости Беларуси. 31 октября определились финалисты Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2013». Профессиональное жюри назвало имена претендентов на поездку в Швецию по итогам прослушивания.

Напомним, за право представить Беларусь на престижном конкурсе боролись более 80 исполнителей, среди которых как абсолютно новые имена, так и уже известные артисты. Среди известных имён: Саша Немо, Нина Богданова, Иван Буслай, Егиазар Фарашян (представлял Беларусь на «Евровидении» в составе группы «3+2»), Юзари, дуэт Александра и Константин, группы The Champions, N.R.M., «Нутеки».

В последний момент заявку на участие в конкурсе подала заслуженная артистка Беларуси Алёна Ланская. В интервью «Комсомолке» Ланская призналась: песню для конкурса записывала в Швеции в студии, которая принадлежит экс-вокалисту легендарной группы «Абба» Бенни Андерссену.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Меня никто не просил участвовать и не подталкивал. Я сама осознанно сделала этот шаг. А если всего бояться, то можно вообще нигде не участвовать. Я ничего не боюсь. Ехала в понедельник в машине и услышала по радио группу «Абба» и поняла, что это знак. Для меня Швеция очень близка! Все лето я там записывала дебютный англоязычный альбом. Причем на студии у самого Бенни Андерссена, экс-вокалиста и клавишника «Аббы». И я поняла, что это знак свыше, знак от Бога. Конкурс же в мае будет проходить именно в Швеции.

Во время прослушивания несколько звезд по неизвестным причинам сняли свои кандидатуры: группа «Аура», Егиазар Фарашян, проект «The Champions», «Аtlantica» и Саша Захарик (экс-участница группы «Ветер в голове»).

Таким образом, в финал отбора вышли:

Алена Ланская (песня Rhythm in Love),

Виталий Воронко (I wonder how you),

Макс Лоренс (I love your charming eyes),

Алексей Гросс (One Way Love),

Дария (Catch Me Again),

группа «Nuteki» (Save me),

Сацура (Get out of my way),

Uzari (Secret),

Яnkey (Letter to Mother),

Beaver Band (Incredible Girl).

После оглашения списка финалистов Саша Немо не смог сдержать эмоции. В своём микроблоге певец написал: Мне сегодня «Плюнули в лицо». Удачи тем, кто это сделал.

Не получилось попытки № 2 и у белорусского дуэта «Александра и Константин», вошедшего в историю «Евровидения» как первые участники от Беларуси. В интервью ещё до оглашения десятки финалистов гитарист Константин Драпезо отметил: «Александра и Константин» - одна из немногих групп, которая по праву может считаться брендом Беларуси и представлять страну на международных конкурсах.



Константин Драпезо, гитарист, композитор, аранжировщик дуэта «Александра и Константин»:

Победа на «Славянском базаре» у нас была. Пять лет мы отработали в национальном концертном оркестре. Как двигаться дальше? Александре уже тридцать лет. На многих европейских конкурсах (там, где действительно оценивается вокал) возрастной ценз до 30 лет. Сейчас его, правда, увеличили, потому что таланты заканчиваются. Но какой выход дальше для того, чтобы быть на волне? Альбомы писать? В Беларуси достаточно раз в три или пять лет издавать новый альбом. Это подсказывает наш опыт – мы 14 лет на сцене. Клип шикарный снять? Даже если пять тысяч долларов вложить в клип, он отобьется в течение года, но не даст глобального интересного эффекта. Поэтому «Евровидение» - один из путей.

Имя белорусского представителя на престижном песенном форуме Европы станет известно 7 декабря этого года. Победитель определится по традиционной формуле согласно правилам конкурса «Евровидение»: по результатам зрительского голосования и оценок жюри.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2013» пройдет в мае в третьем по величине городе Швеции Мальме.