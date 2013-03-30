Выставка винтажных артефактов «Квартирники. Камбэк в 80-е!» открылась в Минске

Новости Беларуси. Электрогитары, бобинные магнитофоны и Высоцкий. Выставка винтажных артефактов «Квартирники. Камбэк в 80-е!» открылась в столице.

Виниловые пластинки, альбомы известных зарубежных исполнителей, их автографы, плакаты и фотоаппаратура – коллекцию более чем из ста раритетов сотрудники музея собирали буквально по крупицам. На выставке даже воссоздан интерьер комнаты поэта-песенника 80-х, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Леневич, младший научный сотрудник Дома-музея І съезда РСДРП:

Идея выставки – это показать историю развития музыкального направления 80-х годов, которая положила начало рок-сцене. Мы хотели сконцентрировать внимание на «квартирниках», интерес к которым среди молодежи возрастает.