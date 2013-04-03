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Мать Майкла Джексона подала иск к промоутерской компании на $40 млрд компенсации

03 апреля 2013 06:34
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Новости США. В США начались слушания по иску матери Майкла Джексона, которая требует 40 миллиардов долларов компенсации с промоутерской компании. Она обвиняет ее в «неосмотрительном» выборе Конрада Мюррея в качестве личного врача певца. Также Кэтрин Джексон считает, что на ее сына оказывалось слишком большое давление во время репетиций, что привело к нарушению его физического и психического здоровья.

Промоутеры в свою очередь заявляют, что у певца уже были проблемы с лекарственной зависимостью до встречи Мюрреем. Кроме того, врача принимал на работу сам Джексон еще за четыре года до смерти.

Степень вины организаторов концертов определят присяжные заседатели. Ожидается, что процесс займет около трех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Музыка

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