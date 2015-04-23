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The Makemakes – представители Австрии на Евровидении-2015

23 апреля 2015 18:21
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The Makemakes – рок-группа, основанная в 2012 году. Участники: Додо (Доминик) Мюрер (вокал), Макс (Маркус) Крайст (бас), Фло (Флориан) Мейндл (ударные).

Коллектив называется в честь третьей по величине карликовой планеты Солнечной системы Макемаке, которая, в свою очередь, получила свое название в честь создателя человечества и бога изобилия Маке-маке в мифологии рапануйцев, коренных жителей острова Пасхи.

"Если вы встанете на особенную точку в нашем городе и посмотрите на юг – вы увидите там яркую маленькую звезду, а точнее карликовую планету – Makemake!".

The Makemakes – представители Австрии на Евровидении-2015-1

"Думаю то, что мы – "настоящая" рок-группа, отличает нас от других. Мы не просто собрались специально для выступления на конкурсе. Двое из нас выступают друг с другом с 9 лет. И уже много лет мы делаем ту музыку, по которой вы нас знаете".

Группа стала известной благодаря своему выступлению на разогреве у Bon Jovi во время его концерта в Вене. Помимо прочего, популярности группе прибавил слух, часто упоминаемый в прессе, о том, что солист группы Морер Додо – незаконнорожденный сын актера Кристофа Вальца (известный австрийский актер).

The Makemakes – представители Австрии на Евровидении-2015-4

На "Евровидении" группа исполнит песню "I Am Yours", которую они называют одой дружбе. Композиция родилась во время специального композиторского лагеря, открытого для всех участников национального отбора.

"Музыкальные джем-сессии, восхитительное белое вино и очень крутой чувак Джимми Харри (известный автор песен) стали большим вдохновением для нашего творчества", – отмечают участники группы. 

The Makemakes – представители Австрии на Евровидении-2015-7

То, что вы должны знать о The Makemakes:

Назовите три самых впечатляющих факта о вас?
У нас великолепные волосы.
Мы носим настолько узкие джинсы, они кажутся нарисованными.
Мы искренние.

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?
Мы полощем горло бензином. Это всегда работает.

Почему Евровидение важно для вас?
Представлять Австрию на Евровидении  это большая честь для нас.

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# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Додо Доминик Мюрер Макс Маркус Крайст Фло Флориан Мейндл

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