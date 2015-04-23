The Makemakes – представители Австрии на Евровидении-2015

The Makemakes – рок-группа, основанная в 2012 году. Участники: Додо (Доминик) Мюрер (вокал), Макс (Маркус) Крайст (бас), Фло (Флориан) Мейндл (ударные). Коллектив называется в честь третьей по величине карликовой планеты Солнечной системы Макемаке, которая, в свою очередь, получила свое название в честь создателя человечества и бога изобилия Маке-маке в мифологии рапануйцев, коренных жителей острова Пасхи. "Если вы встанете на особенную точку в нашем городе и посмотрите на юг – вы увидите там яркую маленькую звезду, а точнее карликовую планету – Makemake!".

"Думаю то, что мы – "настоящая" рок-группа, отличает нас от других. Мы не просто собрались специально для выступления на конкурсе. Двое из нас выступают друг с другом с 9 лет. И уже много лет мы делаем ту музыку, по которой вы нас знаете". Группа стала известной благодаря своему выступлению на разогреве у Bon Jovi во время его концерта в Вене. Помимо прочего, популярности группе прибавил слух, часто упоминаемый в прессе, о том, что солист группы Морер Додо – незаконнорожденный сын актера Кристофа Вальца (известный австрийский актер).

На "Евровидении" группа исполнит песню "I Am Yours", которую они называют одой дружбе. Композиция родилась во время специального композиторского лагеря, открытого для всех участников национального отбора. "Музыкальные джем-сессии, восхитительное белое вино и очень крутой чувак Джимми Харри (известный автор песен) стали большим вдохновением для нашего творчества", – отмечают участники группы.