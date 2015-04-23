Заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич в программе «УТРО» на СТВ

О Вас пишут, что Надежда Микулич популярна, благодаря своей неувядающей творческой энергии. Сразу задумываешься: чем же Вы берёте своего зрителя на концертах?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Когда я выхожу на сцену и вижу глаза людей, - всё, я забываюсь… Я растворяюсь. И эти глаза, их приём настолько подымает меня, наверное, высоко над землёй, и я просто летаю. Наверное, от этого вся моя энергетика уходит в зал.

Вы сами пишете песни. А что является для Вас вдохновением?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я не задаюсь целью написания песен. Просто иногда бывает гуляю с собакой по улице и вдруг… какой-то кусочек музыки зазвучал. Я быстренько записала на диктофон, чтобы не забыть. Ни о чем не думая. Но развиваю. Развиваю. И получается мелодия. А потом мучаюсь - ищу поэтов. Чаще всего музыка зависит от настроения.

Когда миллионы советских людей замирали у телеэкранов и радиоприемников, заслышав Ваш голосок, «Малиновки заслышав голос». Вы как раз были той первой исполнительницей песни «Малиновка».

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Исполняли мы все. Но просто мой самый высокий, тонкий голос как-то выделялся.

Сколько Вы проработали в «Верасах»?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

С «Верасами» я работала с 1972 года, с самого начала. Они создались в 1971 году. По окончанию училища я приехала в 1972 году. И пробыла в коллективе до 1980-го года. Я родила дочь, и уже потом больше не вернулась. Потом у меня изменился голос. Я не могла эту песню петь, потому что тональность не подходила. Хоть я и понимала, что это настоящий шлягер.

Существует мнение, что зрителю не хватает одной музыки, ему хочется каких-то зрелищ. Шоу есть ли в Ваших выступлениях, или всё же это какие-то посиделки под гитару.

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это не всегда гитара. Я, конечно, работаю с гитарой, но есть обязательно фонограмма (минус). Я несколько раз делала сольные концерты в Минске и приглашают балетную группу на какие-то длинные песни. И много раз мои друзья говорили мне, что это не нужно мне, потому что отвлекают. Потому, что мои песни нужно слушать и где-то даже думать, размышлять, а танце отвлекают. Единственный раз я расстроилась, когда исполняла песню «Молитва». Это такая духовная тема. Я представляла маленьких девочек ангелочков со свечечками, а потом увидела (и то, только на видео), что мне поставили совершенно другое, которые там такие па выполняют… Совсем не подходит! Поэтому ничего страшного, что у меня нет этого шоу!