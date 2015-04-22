100 миллионов лайков: Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Испании. Шакира стала первым человеком в мире по количеству «лайков» в Facebook – 100 миллионов. Радостной новостью певица поделилась со своими поклонниками.



Шакира (запись в Facebook):

Только что получила свой третий сертификат от Книги рекордов Гиннеса! Логично, что я решила прилечь и отдохнуть вместе с ними на диване.







Кстати, это не первый рекорд в карьере знаменитой певицы. В 2005 году ее альбом Fijación Oral стал самым продаваемым в США. Второй рекорд принадлежит песне La Tortura – самому продаваемому испанскому синглу в истории.

Несмотря на то что артистка не так часто радует поклонников своим творчеством, интерес к ее персоне по-прежнему велик. В частности, подписчики Шакиры в различных социальных сетях восхищаются ее семьей. Напомним, несколько месяцев назад певица родила второго ребенка.