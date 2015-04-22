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100 миллионов лайков: Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса

22 апреля 2015 18:10
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Новости Испании. Шакира стала первым человеком в мире по количеству «лайков» в Facebook – 100 миллионов. Радостной новостью певица поделилась со своими поклонниками.

Шакира (запись в Facebook):
Только что получила свой третий сертификат от Книги рекордов Гиннеса! Логично, что я решила прилечь и отдохнуть вместе с ними на диване.



Кстати, это не первый рекорд в карьере знаменитой певицы. В 2005 году ее альбом Fijación Oral стал самым продаваемым в США. Второй рекорд принадлежит песне La Tortura – самому продаваемому испанскому синглу в истории.

Несмотря на то что артистка не так часто радует поклонников своим творчеством, интерес к ее персоне по-прежнему велик. В частности, подписчики Шакиры в различных социальных сетях восхищаются ее семьей. Напомним, несколько месяцев назад певица родила второго ребенка.

100 миллионов лайков: Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса-1



А на днях маленький Саша был представлен публике. Шакира вместе с сыновьями посетила футбольный матч, чтобы поддержать Жерара Пике, отца своих детей.

100 миллионов лайков: Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса-3

Поболеть за папу мальчики пришли в патриотичной красно-синей форме «Барселоны». К слову, и Милан, и Саша получили комплекты игровой экипировки вместе с клубным номером сразу после рождения.

100 миллионов лайков: Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса-5

Команда Пике в тот вечер одолела «Валенсию» со счетом 2:0, после чего отец семейства вынес сыновей на поле.

Пресса, впрочем, как и поклонники певицы и футболиста, давно задаются вопросом: когда, наконец, Жерар поведет Шакиру к алтарю?

Шакира решила не томить, и в интервью одному глянцевому изданию рассказала, что в замужестве не видит смысла. Подробности здесь.

# Книга рекордов Гиннесса # Музыка # Фотофакт

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