Микеле Перниола и Анита Симончини – представители Сан-Марино на Евровидении-2015

Микеле Перниоле всего 16 лет. Он родился в городе Паладжано в провинции Таранто (Италия), где живет вместе со своими родителями и двумя младшими сестрами. С девяти лет он занимается классическими танцами и берет уроки вокала.
Микеле Перниоле всего 16 лет. Он родился в городе Паладжано в провинции Таранто (Италия), где живет вместе со своими родителями и двумя младшими сестрами. С девяти лет он занимается классическими танцами и берет уроки вокала.
Популярность пришла к исполнителю с участием в шоу "Ti lascio una canzone" (популярный музыкальный конкурс для детей в возрасте до 15 лет), на котором его прозвали итальянским Майклом Джексоном. После победы в проекте Микеле дал ряд концертов в своем родном городе и также принял участие в турне по США.
Аните Симончини тоже 16 лет. Девушка родилась в Сан-Марино и живет в Монтеджардино, самом маленьком муниципалитете республики со своими родителями, младшим братом и старшими сестрами-близнецами. Профессионально заниматься вокалом она начала в 7 лет, пела в детском хоре.
Помимо пения девушка обожает балет, которым занимается с 4-х лет. Анита любит читать и писать, а также проводить время с друзьями и путешествовать по миру со своей бабушкой. Является вегетарианкой, потому что очень любит животных.
Микеле и Анита на "Евровидении" исполнят песню "Chain of Lights" (Цепочка огней). Композиция рассказывает о том, что у человека одна жизнь на то, чтобы воплотить мечты. Исполнители с помощью "Цепочки огней" надеются, что мир станет капельку лучше.
Что вам следует знать об исполнителях:
Почему Евровидение важно для вас?
Это отличная возможность познакомиться с артистами со всей Европы и выступить перед большой аудиторией. Это удивительная сцена!
Интересные факты:
1. Анита и Мишель самый молодой дуэт в истории Евровидения. В сумме им всего лишь 32 года.
2. Оба исполнителя участвовали в Детском Евровидении в 2013 году и 2014 году.
3. Микеле учится на бухгалтера.
4. Анита изучает английский, французский и немецкий языки.