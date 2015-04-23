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Микеле Перниола и Анита Симончини – представители Сан-Марино на Евровидении-2015

23 апреля 2015 18:09
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Микеле Перниоле всего 16 лет. Он родился в городе Паладжано в провинции Таранто (Италия), где живет вместе со своими родителями и двумя младшими сестрами. С девяти лет он занимается классическими танцами и берет уроки вокала.

Микеле Перниола и Анита Симончини – представители Сан-Марино на Евровидении-2015-1

Популярность пришла к исполнителю с участием в шоу "Ti lascio una canzone" (популярный музыкальный конкурс для детей в возрасте до 15 лет), на котором его прозвали итальянским Майклом Джексоном. После победы в проекте Микеле дал ряд концертов в своем родном городе и также принял участие в турне по США.

Микеле Перниола и Анита Симончини – представители Сан-Марино на Евровидении-2015-4

Аните Симончини тоже 16 лет. Девушка родилась в Сан-Марино и живет в Монтеджардино, самом маленьком муниципалитете республики со своими родителями, младшим братом и старшими сестрами-близнецами. Профессионально заниматься вокалом она начала в 7 лет, пела в детском хоре. 

Микеле Перниола и Анита Симончини – представители Сан-Марино на Евровидении-2015-7

Помимо пения девушка обожает балет, которым занимается с 4-х лет. Анита любит читать и писать, а также проводить время с друзьями и путешествовать по миру со своей бабушкой. Является вегетарианкой, потому что очень любит животных.

Микеле и Анита на "Евровидении" исполнят песню "Chain of Lights" (Цепочка огней). Композиция рассказывает о том, что у человека одна жизнь на то, чтобы воплотить мечты. Исполнители с помощью "Цепочки огней" надеются, что мир станет капельку лучше. 

Микеле Перниола и Анита Симончини – представители Сан-Марино на Евровидении-2015-10

Что вам следует знать об исполнителях:

Почему Евровидение важно для вас?
Это отличная возможность познакомиться с артистами со всей Европы и выступить перед большой аудиторией. Это удивительная сцена!

Интересные факты:

1. Анита и Мишель самый молодой дуэт в истории Евровидения. В сумме им всего лишь 32 года.

2. Оба исполнителя участвовали в Детском Евровидении в 2013 году и 2014 году.

3. Микеле учится на бухгалтера.

4. Анита изучает английский, французский и немецкий языки.

# Евровидение 2015 # Музыка # Микеле Перниола # Анита Симончини # Фотофакт

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