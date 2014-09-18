Телеканал СТВ запускает третий сезон народного проекта «Поющие города»

Новости Беларуси. Какой бы не была погода за окном, погоду в доме готов создать наш телеканал. СТВ запускает третий сезон уже полюбившегося проекта «Поющие города». Народное шоу и в 2014 году соберет самых талантливых белорусов.

18 сентября в Минск приехали участники из Брестской области. Те, кто уже прошел отбор в своих городах. Еще пять кастингов пройдут в течение недели. Лучших будут выбирать профессиональное жюри: именитые композиторы, певцы и шоу-мены.

А на финальном гала-концерте к ним подключатся и телезрители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До финального шоу телезрителей ждет еще много сюрпризов. Всех подробностей организаторы, понятное дело, не выдают. Смотрите дневники проекта и следите за третьей музыкальной битвой городов.

Эти девушки с уверенностью могут сказать: оу-е! Группа из Пинска попала на Ти-Ви столичное. Отобрали артисток из сотен участников. В родном городе. Перед жюри и зрителями выступили только что. Теперь – ждут вердикта.

Группа «Талисман», участник проекта «Поющие города-3» (Пинск):

Если люди сюда идут, значит, есть перспективы, есть что-то новое. Мы услышали много новых голосов. Взяли на заметку. Поддерживают все друг друга, хотя знакомы буквально первый день.

Потенциальных звезд в этом зале – почти полсотни. Все они уже прошли кастинг у себя на родине. В шестидесяти шести городах. Это – рекорд конкурса. Запись программ сейчас идет в режиме нон-стоп. У каждого участника – примерно две минуты, чтобы показать себя публике, жюри и ведущим.

Антон Мартыненко, ведущий проекта «Поющие города-3»:

Здесь я выступаю как адвокат дьявола. Я на стороне, к сожалению, не всегда талантливых, но, тем не менее, участников. Потому что жюри даже в хороших участниках не видят ничего хорошего. Здесь есть гораздо больше возможностей проявить себя.

В 2014 году конкурс изменился. Шоу проходит на западный манер. Один участник на сцене. Перед ним четыре члена жюри. Они могут в любой момент остановить выступление и сказать «до свидания» его автору. За этим следят телезрители, остальные участники и те, кто за них болеет.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь, член жюри проекта «Поющие города-3»:

Важно зацепить ту аудиторию, перед которой ты выступаешь. Это очень сложно. Те люди, которые просто выходят на сцену, они уже сделали определенный шаг в жизни, потому что не каждый может справиться с этим волнением. Я надеюсь, что у нас самое интересное еще впереди.

От каждой области в полуфинал пройдут 6 участников. Это может быть и коллектив, и сольный исполнитель. Потом за них возьмутся профессионалы. Продюсер, хореограф, аранжировщик, преподаватель по вокалу и стилист. Они поставят номера, которые оценят уже телезрители. Это еще одна «фишка» нынешнего проекта.

Анастасия Гузель-Ганиева, продюсер проекта «Поющие города-3»:

Проект «Поющие города» действительно стал народным. Каждый год, когда мы его делаем, у нас количество людей на кастингах увеличивается. У нас есть участники со 2 сезона, которые попали в Москву и сейчас являются в продюсерском центре Макса Фадеева. Есть участники, которые создали свои группы и активно гастролируют по Беларуси. Люди к нам идут, они уже знают, куда они идут и что здесь можно получить.

В эфир шоу выйдет в конце сентября. Телезрителей ожидает 8 выпусков. После этого, в один из последних дней осени, заключительный гала-концерт. Всех секретов организаторы шоу, понятное дело, не открывают, но обещают, что посмотреть будет на что.