Американские СМИ: Селена Гомес ждет первенца от Джастина Бибера

Новости США. Отношения этой пары уже давно обросли слухами. Певица и актриса Селена Гомес и певец Джастин Бибер, то сходятся, то расходятся. Но на этот раз, если верить американской прессе, все зашло слишком далеко.

Как пишут таблоиды, ссылаясь на хороших знакомых этой пары, 22-летняя Гомес и 20-летний Бибер, готовятся к рождению первенца и планируют в ближайшее время узаконить свои отношения.

Правда это или очередной пиар-ход пары, покажет время. Но то, что Бибер и Гомес возобновили отношения – уже подтвержденный факт. Молодой человек на днях рассказал об отношениях с Гомес своему адвокату Марку Дикоудену во время дачи показаний. 20-летнего певца обвиняют в избиении фотографа Хосе Дюрана, с которым у него произошла драка еще в 2012 году. Певец традиционно считает себя невиновным и утверждает, что никакого нападения не было.

Напомним, 20-летний Бибер постоянно оказывается в центре различных скандальных историй.

Этим летом он спровоцировал актера Орландо Блума на драку.

Конфликт между актером и певцом произошел в одном из ресторанов Ибицы. Бибер позволил себе грубое высказывание в адрес бывшей жены Блума – австралийской супермодели Миранды Керр. А дальше в ход пошли кулаки. Смотрите видео.