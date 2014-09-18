Талантливый белорусский гитарист Фёдор Лысенко (Fergio) в программе «УТРО» на СТВ

Фёдор, Fergiо… Когда Вам надоело быть просто Фёдором?

Фёдор Лысенко (Fergio):

Фёдором мне всегда нравилось быть. Псевдоним взял с расчётом на будущее. В будущем я хочу создать группу. Хотелось, чтобы коллектив

Парень с гитарой - образ прошлого века, лет 70-х. В наше время не очень «вяжется»: парень-романтик, перебирающий лады. Или всё же это актуально и в двадцать первый век?

Фёдор Лысенко (Fergio):

Сейчас в моду возвращаются вещи со старого и ретро нынче в моде. Мне кажется, что это, наоборот, даже современно.

С чего начались Ваши отношения с гитарой? Почему именно этот инструмент? Каково развитие Вашего взаимного чувства?

Фёдор Лысенко (Fergio):

С инструментом я подружился с самого-самого детства, еще задолго до того, как научился играть на гитаре. Мне было лет 6-7. Я сидел на диване, гитара была наверху на сервансе. Я ставил стол, стулья, забирался. Пока родителей не было дома брал гитару, что-то на ней бренчал. С самого детства была мечта: научиться играть на гитаре.

Вы самоучка или учились профессионально?

Фёдор Лысенко (Fergio):

У меня намешивалось все большими этапами. Сначала было - самоучка. Потом было профессионально. Музыкальная школа. Музыкальное училище. Снова - самоучка. Fingerstyle.

Fingerstyle. Как тренируются гитаристы?

Фёдор Лысенко (Fergio):

Каждое утро я начинаю с каких-то упражнений на левую руку. Они нудные. Неинтересные. Но я все равно заставляю себя делать их каждый день. Касательно стиля Fingerstyle - здесь главное на начальном этапе научиться разбирать ноты, которых на самом деле в Интернете практически нет и приходится подбирать все самому на слух. И в процессе, когда ты учишь (я учил три месяца), оно учится само по себе и особые тренировки не нужны. Каждый день несколько часов занятий на гитаре обязательно. Fingerstyle очень похож на классику - классическую школу игры, единственное, что в классической школе есть три голоса: мелодия, аккомпанемент и бас, то в Fingerstyle есть еще удары и разные «стуки»… Добавление еще одного голоса придает гитаре совсем иное звучание, целый оркестр. Существует множество различных приемов. В классике они встречаются в единичном случае, а здесь это основа.

Расскажите о клипе, который вышел? Как создать клип на инструментальную музыку?

Фёдор Лысенко (Fergio):

Инструментальная музыка сложнее по сюжету. Но у меня сюжет очень быстро возник. Я сразу понял, что в кадре должны быть дети, должен быть летающий змей, должна быть сказка, должно быть какое-то волшебство… Нужно смотреть по составляющей самой композиции, по самому инструментальному произведению. Если оно лёгкое, воздушное, оно приносит какую-то радость и позитив, соответственно видеоряд должен быть таким же. И у человека после просмотра должно быть ощущение легкости.

Какие планы на будущее?

Фёдор Лысенко (Fergio):

Большие планы снять второй клип. У меня много наработок. Их где-то около 500. У меня около 3 произведений, которые я хочу в ближайшее время выпустить. Хочу написать песню для «Евровидения». Точнее -уже написана песня. Осталось найти вокалиста.