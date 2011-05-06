Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz): Хорошо, что я не обезьяна, но разговариваю, как кот

Концерт группы Tanin Jazz на «Звездном ринге» СТВ.
Tanin Jazz — проект, основанный певицей, композитором, аранжировщиком Татьяной Горошко. Получив классической музыкальное образование по специальности дирижирование, Татьяна дирижером не стала. В 2002 году она увлеклась джазом и записала свою первую композицию, через 6 лет выпустила альбом. Исполняет композиции в широком стиле от трип-хопа до джазовой баллады, но всегда остается в жанре easy listening.
Дмитрий Врангель:
Вы можете сами определить музыкальный стиль, в котором вы работаете?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
С трудом.
Дмитрий Врангель:
Вам не кажется, что несмотря на заявленное слово в вашем названии Jazz, вы очень далеко ушли от этого направления?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Мы никогда не заявляли, что это jazz, скорее это lounge или это new jazz. Классическим джазом мы никогда не называли группу.
Дмитрий Врангель:
Почему тогда Tanin Jazz, а не Tanin lounge?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Потому что есть такое выражение «дать джазу». Мы играем позитивную музыку и даем джазу.
Зритель из зала:
Что с вашим голосом, такое ощущение, что вы ярая поклонница Анжелики Варум.
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Может быть, кому-то и кажется, что я похожа на Анжелику Варум. Да, ее творчество мне тоже нравится, но я не скажу, что я как-то копирую ее.
Зритель из зала:
У электронного джаза в нашей стране есть будущее?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Конечно, есть, вот вы сегодня собрались, значит есть слушатели и у такой музыки, и у другой. Пока есть слушатели у музыки, музыка всегда будет.
Зритель из зала:
Вы свою музыку и сводите и мастерите сама, это хорошо или не очень?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Да, когда-то было и такое. Мне захотелось все сделать самой. Я не хочу судить, но мне нравится. Критикам тоже вроде нравится. Вроде получается неплохо.
Зритель из зала:
Обычно такую музыку ставят вечером, чтобы расслабиться или уснуть. Вам нужен спящий слушатель?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Мне нужен любой слушатель, а если эта музыка помогает вам уснуть, это хорошо для вас.
Зритель из зала:
Как вы создаете свою музыку: она рождается у вас в голове, либо вы просто накладываете один звук на другой?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Хорошо, что я не обезьяна, но музыка рождается в голове, где-то там, из космоса беру.
Зритель из зала:
Вы можете нас сейчас удивить и исполнить что-нибудь из творчества Шаде?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Нет, я не исполняю чужой музыки, только свою.
Дмитрий Врангель:
Может быть, тогда что-нибудь из арии, классики?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Улетай на крыльях ночи... (прим. ред. сайта — поет одну фразу) Там что-то такое, да?
Дмитрий Вранегль:
Ну да, там было такое, спасибо.
Зритель из зала:
Зачем вам к приложению альбома понадобилось делать 24 варианта обложки? Вы боитесь, что пользы от одной музыки будет мало?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Нет, это также творческий процесс. И если рождаются идеи, почему бы их не воплощать.
Зритель из зала:
Вы и в жизни такой «божий одуванчик», лайтовая такая, спокойная?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Божий одуванчик... У меня такая ассоциация с бабушкой какой-то. Я и вправду иногда чувствую себя цветочком, особенно в таком платье.
Зритель из зала:
Вы как-то в интервью сказали, что белорусские зрители стесняются хлопать на концертах. Может быть дело не в стеснении совсем, а в том, что их не вдохновляет ваша музыка?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
А чего же они тогда ходят на мои концерты? Я говорила про то, что у нас очень скромные люди. Я говорила про концерты в той же Литве, где люди с первого же припева начинают подпевать и танцевать. А нашим людям нужно придти и сначала помяться в уголку.
Зритель из зала:
Что дирижер может понимать в продюсировании, ведь вы сама себе и директор, и промоутер?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
У каждого свой путь. Приходится осваивать и эту сторону шоубизнеса.
Зритель из зала:
А вам это нравится?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Мне нравится, потому что это касается моего творчества.
Зритель из зала:
В ваших пресс-релизах часто присутствует слово свобода: свобода слушания, свобода мышления... От чего же вы так усердно пытаетесь нас освободить?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Для каждого это своя собственная свобода. Если музыка подталкивает вас и освобождает в какой-то момент на каких-то три минуты – это прекрасно.
Зритель из зала:
Если вкратце охарактеризовать ваше творчество в трех прилагательных. Какие бы вы применили?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Легкая, свободная, позитивная.
Дмитрий Врангель:
Когда вы ругаетесь на своего любимого мужчину или просто на людей, которые вас окружают, какая вы в этот момент?
Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):
Мне все говорят, что я разговариваю, как кот. Наверное, орущий кот какой-то. Но я не ношу агрессию в себе, это очень вредно для здоровья.