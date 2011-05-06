Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz): Хорошо, что я не обезьяна, но разговариваю, как кот

Концерт группы Tanin Jazz на «Звездном ринге» СТВ.

Tanin Jazz — проект, основанный певицей, композитором, аранжировщиком Татьяной Горошко. Получив классической музыкальное образование по специальности дирижирование, Татьяна дирижером не стала. В 2002 году она увлеклась джазом и записала свою первую композицию, через 6 лет выпустила альбом. Исполняет композиции в широком стиле от трип-хопа до джазовой баллады, но всегда остается в жанре easy listening.

Дмитрий Врангель:

Вы можете сами определить музыкальный стиль, в котором вы работаете?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

С трудом.

Дмитрий Врангель:

Вам не кажется, что несмотря на заявленное слово в вашем названии Jazz, вы очень далеко ушли от этого направления?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Мы никогда не заявляли, что это jazz, скорее это lounge или это new jazz. Классическим джазом мы никогда не называли группу.

Дмитрий Врангель:

Почему тогда Tanin Jazz, а не Tanin lounge?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Потому что есть такое выражение «дать джазу». Мы играем позитивную музыку и даем джазу.

Зритель из зала:

Что с вашим голосом, такое ощущение, что вы ярая поклонница Анжелики Варум.

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Может быть, кому-то и кажется, что я похожа на Анжелику Варум. Да, ее творчество мне тоже нравится, но я не скажу, что я как-то копирую ее.

Зритель из зала:

У электронного джаза в нашей стране есть будущее?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Конечно, есть, вот вы сегодня собрались, значит есть слушатели и у такой музыки, и у другой. Пока есть слушатели у музыки, музыка всегда будет.

Зритель из зала:

Вы свою музыку и сводите и мастерите сама, это хорошо или не очень?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Да, когда-то было и такое. Мне захотелось все сделать самой. Я не хочу судить, но мне нравится. Критикам тоже вроде нравится. Вроде получается неплохо.

Зритель из зала:

Обычно такую музыку ставят вечером, чтобы расслабиться или уснуть. Вам нужен спящий слушатель?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Мне нужен любой слушатель, а если эта музыка помогает вам уснуть, это хорошо для вас.

Зритель из зала:

Как вы создаете свою музыку: она рождается у вас в голове, либо вы просто накладываете один звук на другой?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Хорошо, что я не обезьяна, но музыка рождается в голове, где-то там, из космоса беру.

Зритель из зала:

Вы можете нас сейчас удивить и исполнить что-нибудь из творчества Шаде?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Нет, я не исполняю чужой музыки, только свою.

Дмитрий Врангель:

Может быть, тогда что-нибудь из арии, классики?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Улетай на крыльях ночи... (прим. ред. сайта — поет одну фразу) Там что-то такое, да?

Дмитрий Вранегль:

Ну да, там было такое, спасибо.

Зритель из зала:

Зачем вам к приложению альбома понадобилось делать 24 варианта обложки? Вы боитесь, что пользы от одной музыки будет мало?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Нет, это также творческий процесс. И если рождаются идеи, почему бы их не воплощать.

Зритель из зала:

Вы и в жизни такой «божий одуванчик», лайтовая такая, спокойная?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Божий одуванчик... У меня такая ассоциация с бабушкой какой-то. Я и вправду иногда чувствую себя цветочком, особенно в таком платье.

Зритель из зала:

Вы как-то в интервью сказали, что белорусские зрители стесняются хлопать на концертах. Может быть дело не в стеснении совсем, а в том, что их не вдохновляет ваша музыка?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

А чего же они тогда ходят на мои концерты? Я говорила про то, что у нас очень скромные люди. Я говорила про концерты в той же Литве, где люди с первого же припева начинают подпевать и танцевать. А нашим людям нужно придти и сначала помяться в уголку.

Зритель из зала:

Что дирижер может понимать в продюсировании, ведь вы сама себе и директор, и промоутер?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

У каждого свой путь. Приходится осваивать и эту сторону шоубизнеса.

Зритель из зала:

А вам это нравится?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Мне нравится, потому что это касается моего творчества.

Зритель из зала:

В ваших пресс-релизах часто присутствует слово свобода: свобода слушания, свобода мышления... От чего же вы так усердно пытаетесь нас освободить?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Для каждого это своя собственная свобода. Если музыка подталкивает вас и освобождает в какой-то момент на каких-то три минуты – это прекрасно.

Зритель из зала:

Если вкратце охарактеризовать ваше творчество в трех прилагательных. Какие бы вы применили?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Легкая, свободная, позитивная.

Дмитрий Врангель:

Когда вы ругаетесь на своего любимого мужчину или просто на людей, которые вас окружают, какая вы в этот момент?

Татьяна Горошко (группа Tanin Jazz):

Мне все говорят, что я разговариваю, как кот. Наверное, орущий кот какой-то. Но я не ношу агрессию в себе, это очень вредно для здоровья.