Алексей Белов (группа «Парк Горького»): Даже если бы Маршал пел всю программу группы, нас бы это не обижало

Концерт группы «Парк Горького» на «Звездном ринге» СТВ.

«Парк Горького» - советская, американская и российская рок-группа, образовались в конце 80-х годов, получили известность в США, стали первой советской рок-группой на телеканале MTV. В разное время в качестве вокалистов в коллективе выступали Николай Носков и Александр Маршал. На счету коллектива 4 студийных альбома. К концу 90-х популярность группы спала, но в 2005 году Алексей Белов и Ян Яненков возродили «Парк», а пресса заговорила о возможном полном воссоединении с бывшими вокалистами.

Нина Богданова:

Вам продолжает доставлять удовольствие ваше собственное творчество?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Конечно, иначе мы бы давно на пенсию ушли.

Нина Богданова:

А если сравнивать уровень удовольствия: он выше сейчас или тогда?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Он всегда разный.

Нина Богданова:

В вашей жизни встречаются артисты, у которых вам есть чему поучиться?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Есть, но в основном за границей, конечно. Много групп: 30 Seconds to Mars — мы играли с ними вместе, Nickelback — прекрасная вокальная группа с точки зрения вокала и драйва. Одна из новых групп, очень популярна и имеющая абсолютное звучание - Kings of Leon.

Нина Богданова:

Если учить какую-нибудь молодую группу, какую бы заповедь вы им сказали?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Любить то, что делаешь, не иметь перед глазами знак той или иной валюты — это сразу путь в яму, музыки тогда никакой не будет. Всегда учиться, каждый день. Трудно первые 30 лет, а дальше легко.

Зритель из зала:

Поддерживаете ли вы отношения со своими бывшими коллегами - с Маршалом, Носковым?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Да, мы поддерживаем, более того, мы уже давно готовим тур со всеми участниками группы. Если бы не кризис, это бы уже давно состоялось. Я думаю, может быть, этим летом даже что-нибудь случится.

Дмитрий Врангель:

Никого из вас не расстраивает, что вы поете на концертах одинаковые песни: Носков, Маршал, Белов?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Дело в том, что Коля вообще ничего не поет из «Парка Горького», Саша поет только Moscow Calling. Из-за огромного спроса на эту музыку мы уже работаем пять лет с Яном. Люди хотят слушать целый пласт музыкальный, начиная от первого альбома, заканчивая последним.

Дмитрий Врангель:

Вас не обижает, что Маршал поет Moscow Calling?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Даже если бы Маршал пел всю программу, нас бы это не обижало. Он имеет на это полное право, думаю скоро мы будем вместе петь.

Зритель из зала:

Почему через 6 лет после того, как группу покинул Носков, из нее же ушел Маршал?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

А вы его спросите. Это был сложный период для группы и большие искушения. Искушение заставило этому случиться. Только Коля ушел в 90-м, а Маршал в 99-м. Группа разбежалась тогда.

Зритель из зала:

Вы можете сказать, что вам пришлось потерять Россию, чтобы вновь однажды ее открыть для себя?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Может быть, не открыть, а оценить, когда мы уезжали в 88 году из страны, это была одна страна, которая тогда была одержима каким-то бешеным ростом. Некоторые мне говорили: «Еще три-четыре года мы и Америку перегоним». Первый раз мы вернулись в тур в 94 году, мы увидели совершенно другую страну, мало того, что она была раздроблена, все отдавало каким-то свинцом. Потом мы стали приезжать чаще, каждый раз я все больше и больше открывал для себя фантастическую страну, второй которой на земле больше нет. Корни этого лежат в духовности.

Зритель из зала:

На какой музыке сегодня воспитывается ваша дочь?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

На классике. Она играет на фортепиано.

Зритель из зала:

Зачем после ухода Минькова вы переименовали группу в «Парк Белова»?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Это не я, это интернет и деяние фэнов. В тот момент рядом с нами был клавишник Коля Кузьминых, мы иногда выступали с ним вместе. Взяли и приклеили это название, я ужасно был против этого.

Зритель из зала:

Существует масса версий ухода Носкова из вашей группы, в чем же дело, что произошло между вами?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Тоже искушение. Я в детали вдаваться не буду. Но вы представьте себе такую вещь: шел бизнес, Америка, мы играли огромные концерты, играли даже с Элтоном Джоном. Приехав в Америку мы сразу же стали хэдлайнерами, для нас зал разогревали начинающие или средние американские группы, вдруг посреди всего этого исчезает вокалист. В шоубизнесе это означает одно — смерть группы. Мы чудом выжили тогда, где-то добились и большего успеха.

Зритель из зала:

Не осталось осадка, зла какого-то за такой поступок?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):

Все давно уже растворилось. Ничего не осталось. Есть одна очень важная вещь, которой люди должны научиться, — прощать друг другу.