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Алексей Белов (группа «Парк Горького»): Даже если бы Маршал пел всю программу группы, нас бы это не обижало

17 апреля 2011 16:26
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Концерт группы «Парк Горького» на «Звездном ринге» СТВ.

«Парк Горького» - советская, американская и российская рок-группа, образовались в конце 80-х годов, получили известность в США, стали первой советской рок-группой на телеканале MTV. В разное время в качестве вокалистов в коллективе выступали Николай Носков и Александр Маршал. На счету коллектива 4 студийных альбома. К концу 90-х популярность группы спала, но в 2005 году Алексей Белов и Ян Яненков возродили «Парк», а пресса заговорила о возможном полном воссоединении с бывшими вокалистами.

Нина Богданова:
Вам продолжает доставлять удовольствие ваше собственное творчество?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Конечно, иначе мы бы давно на пенсию ушли.

Нина Богданова:
А если сравнивать уровень удовольствия: он выше сейчас или тогда?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Он всегда разный.

Нина Богданова:
В вашей жизни встречаются артисты, у которых вам есть чему поучиться?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Есть, но в основном за границей, конечно. Много групп: 30 Seconds to Mars — мы играли с ними вместе, Nickelback — прекрасная вокальная группа с точки зрения вокала и драйва. Одна из новых групп, очень популярна и имеющая абсолютное звучание - Kings of Leon.

Нина Богданова:
Если учить какую-нибудь молодую группу, какую бы заповедь вы им сказали?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Любить то, что делаешь, не иметь перед глазами знак той или иной валюты — это сразу путь в яму, музыки тогда никакой не будет. Всегда учиться, каждый день. Трудно первые 30 лет, а дальше легко.

Зритель из зала:
Поддерживаете ли вы отношения со своими бывшими коллегами - с Маршалом, Носковым?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Да, мы поддерживаем, более того, мы уже давно готовим тур со всеми участниками группы. Если бы не кризис, это бы уже давно состоялось. Я думаю, может быть, этим летом даже что-нибудь случится.

Дмитрий Врангель:
Никого из вас не расстраивает, что вы поете на концертах одинаковые песни: Носков, Маршал, Белов?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Дело в том, что Коля вообще ничего не поет из «Парка Горького», Саша поет только Moscow Calling. Из-за огромного спроса на эту музыку мы уже работаем пять лет с Яном. Люди хотят слушать целый пласт музыкальный, начиная от первого альбома, заканчивая последним.

Дмитрий Врангель:
Вас не обижает, что Маршал поет Moscow Calling?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Даже если бы Маршал пел всю программу, нас бы это не обижало. Он имеет на это полное право, думаю скоро мы будем вместе петь.

фото группа «Парк Горького»

Зритель из зала:
Почему через 6 лет после того, как группу покинул Носков, из нее же ушел Маршал?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
А вы его спросите. Это был сложный период для группы и большие искушения. Искушение заставило этому случиться. Только Коля ушел в 90-м, а Маршал в 99-м. Группа разбежалась тогда.

Зритель из зала:
Вы можете сказать, что вам пришлось потерять Россию, чтобы вновь однажды ее открыть для себя?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Может быть, не открыть, а оценить, когда мы уезжали в 88 году из страны, это была одна страна, которая тогда была одержима каким-то бешеным ростом. Некоторые мне говорили: «Еще три-четыре года мы и Америку перегоним». Первый раз мы вернулись в тур в 94 году, мы увидели совершенно другую страну, мало того, что она была раздроблена, все отдавало каким-то свинцом. Потом мы стали приезжать чаще, каждый раз я все больше и больше открывал для себя фантастическую страну, второй которой на земле больше нет. Корни этого лежат в духовности.

Зритель из зала:
На какой музыке сегодня воспитывается ваша дочь?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
На классике. Она играет на фортепиано.

Зритель из зала:
Зачем после ухода Минькова вы переименовали группу в «Парк Белова»?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Это не я, это интернет и деяние фэнов. В тот момент рядом с нами был клавишник Коля Кузьминых, мы иногда выступали с ним вместе. Взяли и приклеили это название, я ужасно был против этого.

Зритель из зала:
Существует масса версий ухода Носкова из вашей группы, в чем же дело, что произошло между вами?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Тоже искушение. Я в детали вдаваться не буду. Но вы представьте себе такую вещь: шел бизнес, Америка, мы играли огромные концерты, играли даже с Элтоном Джоном. Приехав в Америку мы сразу же стали хэдлайнерами, для нас зал разогревали начинающие или средние американские группы, вдруг посреди всего этого исчезает вокалист. В шоубизнесе это означает одно — смерть группы. Мы чудом выжили тогда, где-то добились и большего успеха.

Зритель из зала:
Не осталось осадка, зла какого-то за такой поступок?

Алексей Белов (группа «Парк Горького»):
Все давно уже растворилось. Ничего не осталось. Есть одна очень важная вещь, которой люди должны научиться, — прощать друг другу.

фото группа «Парк Горького»

# Музыка

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