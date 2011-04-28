Группа «BY CITY»: Если песни плохие, никакую радиостанцию не заставишь взять и крутить их

Группа «BY CITY» - люди ищущие и творческие. Восемь лет назад они обзавелись собственным репертуаром, и активно внедряются в белорусский шоу-бизнес. «BY CITY» - молодой поп-коллектив. Их продюсер Владимир Бранковский заявляет, что эта группа чуть ли не самая ротируемая группа на белорусском пространстве. Это постоянные участники открытий государственных форумов, рождественских встреч, футбольных матчей. Помимо творчества в группе, девушки работают профессиональными бэк-вокалистками у отечественных и зарубежных исполнителей, приезжающих на гастроли в Беларусь.

Вы считаете себя продюсерским проектом или независимой группой?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Мы считаем себя артистами.

Быть бэк-вокалистом у звезды мирового масштаба - это престижно, выгодно?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Это на самом деле интересно. Это потрясающий опыт. Например, Дэмис Руссос, Сара Коннор, Саша Рыбак – это круто.

Каждый по-своему неповторим. Они все круты. Много интересного и нового для нас.

Зрительница из зала:

Чему могут позавидовать Ваши сверстницы?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Наверное, тому, что мы здесь, стоим на этой сцене. Мы добились всего сами. До сих пор в нашей группе нет спонсора. Вкладываем деньги. Говорят, что бизнеса в Беларуси нет. Мы не стояли бы тогда сегодня здесь на этой сцене. Наша группа – яркий тому пример. Позавидовать можно и нашему профессионализму. 16 лет отдать музыке – тоже не каждый выдержит. В детстве нужно было сидеть, со слезами заниматься. Кто-то просто бросал это занятие и убегал на улицу.

Чтобы пробраться на телеканалы, тоже нужна особая настойчивость. На эту замечательную, престижную программу мы добирались с момента ее появления. Сначала стояли сзади Саши Хлестова. Наконец, мы здесь.

Зритель из зала:

В одном из Ваших клипов с вами снимался чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин. Тяжело было заполучить звезду мира по спорту?

Исполнительница группы «BY CITY»:

У нас хорошие дружеские отношения. Мы встречаемся. Поэтому, когда мы ему предложили сняться в клипе, он очень легко согласился.

Анна Богданова:

Дамы, у вас в составе была брюнетка. Где она сейчас? Или вы в принципе к брюнеткам плохо относитесь? Теперь у вас исключительно блондинки?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Ну, в нашем коллективе как-то не приживаются они. Одна строит семейный очаг, вторая строит музыкально-парикмахерскую карьеру. У нас много критериев отбора. Нужно ноты знать. «Крещендо», «демидуендо»… Не должны пугаться итальянских терминов. У нас были проблемы большие с артисткой, которая не совсем знала ноты.

Зрительница из зала:

Групп, подобных вашей, огромное количество. Вы сами понимаете, в чем ваша главная фишка?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Мы работаем с «живым» звуком. Вторая наша фишка – это то, что у нас музыкальное высшее образование, третье – делаем от души. Ничего другого мы делать не умеем. Не умеем стоять за хирургическим столом, красиво ходить по подиуму, не умеем потрясающе танцевать. Но мы здорово делаем свое дело.

Зритель из зала:

Для вас Владимир Бранковский – это нечто большее, чем продюсер. Кто он для вас?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Это наш папа. В Минске он заменяет нашу семью. Он днем и ночью знает, что мы делаем, что едим, где мы живем. Человек, который всегда с нами в трудную минуту. Он нас всегда поддержит, если нужно – поругает.

Зрительница из зала:

Выступаете ли вы на корпоративах? Например, в сауне на День рождения у богатого дяди?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Если бы пригласили, мы бы с удовольствием спели. Только спели. На корпоративах работаем, в сауну еще не приглашали. А почему бы и не спеть. Профессионал должен петь всегда и везде.

Зрительница из зала:

Вы не только выступаете вместе, но и живете на съемной квартире. Не бывает проблем, конфликтов?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Конечно, бывают конфликты. И тарелки иногда бьются, и нецензурная лексика иногда вырывается. Мы – девушки горячие. Если мы ругаемся, все высказываем в глаза. Все претензии здесь и сейчас. Ругаемся очень редко, но метко.

Зрительница из зала:

Тяжело ли играть роль второй скрипки на бэк-вокале и при этом иметь за спиной собственный проект?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Это немного неприятно, потому что зритель расценивает это как роль второго плана. Но на самом деле человек, который стоит сзади - на бэк-вокале, должен иметь точно такой же уровень подготовки, как у солиста. А может и уровнем выше. Сейчас мы можем заявить, что на бэк-вокале больше не стоим.

Анна Богданова:

Есть ли на белорусской эстраде группа, которую можно было бы дать определение «поющие трусы»?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Мы думаем, что да, есть. Эти группы сами знают о себе.

Зритель из зала:

Откуда из истории группы взялась традиция выступать на спортивных мероприятиях?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Мы спортивная группа. Мы ведем здоровый образ жизни. Мы не пьем, не курим, стараемся заниматься спортом. Почему бы и не выступить на спортивном мероприятии. Мы являемся участниками арт-футбола.

Зрительница из зала:

Перед одной из солисток группы стоял выбор: либо учеба, либо работа. Чем еще вам приходилось жертвовать ради «BY CITY”?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Жертвуем свободным временем. У нас каждый день репетиция. Находим, чем заняться. Обязательно вокал. Постоянно надо держать в тонусе связки и ушко.

Зрительница из зала:

Вы рассказывали, что не раз выступали в школах. Разве это та сцена, к которой вы стремились?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Те, кто сейчас в школе, завтра они поступают в ВУЗы, СУЗы и становятся часто достаточно перспективными людьми. Взращиваем своего зрителя.

Сейчас редко в школах выступаем. У нас плотный рабочий график. Пусть это даже будет сельский клуб. Не было ни разу, что на концерт пришло только пару человек и после выражали недовольство.

Зрительница из зала:

И ваш продюсер, и вы сами говорили не раз, что у вас ротация на радиостанциях. Вы считаете это своей заслугой или причиной «обязаловки» в 75% музыкального эфира?

Исполнительница группы «BY CITY»:

Это заслуга композиторов, нашего продюсера, руководителя ансамбля «Ячменный солод», который всегда с нами. Если песни плохие, никакую радиостанцию не заставишь взять и крутить их.