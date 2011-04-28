Александр Сухарев: Женщин обижать нельзя

Александр Сухарев 20 лет в музыкальной теме, орел музыкального шоу-бизнеса. Известен как основатель, вокалист и автор песен группы «Экивоки». Коллектив образовался в конце 98-го, а уже 99-ом выступал на «Славянском базаре в Витебске» и получил «Рок-корону» как открытие года. В 2006 году группа «Экивоки» прекратила свое существование. В настоящее время Александр выступает сольно.

Александр, вы больше не «Экивоки»?

Александр Сухарев:

Я больше не «Экивоки», я теперь Александр Сухарев. Так меня мама назвала.

Зрительница из зала:

Александра, «Экивоки» развалились из-за постоянных Ваших уездов за границу?

Александр Сухарев:

Да. На самом деле так и произошло. Грустно, конечно, получилось. Это было связано с экономической ситуацией в стране. В то время музыка не кормила. Мне приходилось уезжать за границу. Состав распался, но музыканты остались.

Зритель из зала:

У Вас есть песни про собак. Можно ли сказать, что Вы их любите больше, чем людей?

Александр Сухарев:

В какой-то мере – да. Это зависит от того, как ведут себя иногда люди. Поэтому приходится любить собак.

Зритель из зала:

Когда-то Вы говорили, что Вам не хватает времени, финансов. А чего теперь не хватает для счастья?

Александр Сухарев:

Я понял, что теперь мне хватает всего. Раньше все это были отговорки: нехватка времени, финансов. Наверное, это была нехватка мозгов и самоуверенности в хорошем смысле этого слова. Я не могу сказать, что у меня есть все. Но мне все нравится. И я хочу, чтобы и моим слушателям это тоже нравилось.

Зрительница из зала:

Вы были главной творческой единицей в «Экивоках». Зачем было создавать сольные проекты и менять название?

Александр Сухарев:

Изначально был создан проект и придуманы «Экивоки». Теперь хочется сказать: зачем я это делал… Когда создавалось все, думали, что это навсегда. Потом время показало – кто-то распадается, кто-то остается. Создавать опять группу – это как родить второго ребенка. Родится быстро. А вот воспитать и накормить, чтобы он был красивый и умный – это уже немного другое. Поэтому сейчас рожать второго ребенка я еще не готов.

Зрительница из зала:

Многие Ваши творения сквозят цинизмом и иронией. А в жизни Вы тоже любите шутить «по-черному»?

Александр Сухарев:

Цинизм и ирония – это разные вещи. Возможно, на начальном этапе я был на гране цинизма. Сейчас я стал более лояльным к себе и к окружающей среде. Последний альбом, который я собираюсь выпустить, называется «Лирика». Думаю – от цинизма к лирике.

Вы когда-нибудь женщину обижали?

Александр Сухарев:

Мне очень стыдно. По молодости мы все делаем ошибки. Я, наверно, очень обижал женщин. За это я очень раскаиваюсь, потому что нельзя этого делать. Теперь я это понимаю. Это некрасиво, тем более – мужчине. Я прошу прощения: простите меня, девушки. Я не такой уже теперь. Честно.

Зрительница из зала:

Благотворительные поездки для Вас – это зов души или модный нынче пиар?

Александр Сухарев:

Это не зов души. Это не модный пиар. Это работа. Если моя работа кому-то нравится, я готов дарить ее на благотворительные цели.

Зритель из зала:

По образованию Вы дирижер. Своей жизнью Вы тоже дирижируете или она Вами управляет?

Александр Сухарев:

Я решил договориться со своей жизнью. Мы по очереди управляем. Иногда я плыву по течению, иногда приходится плыть против течения. Все зависит от обстоятельств. Все время человек не должен плыть по течению. Он должен сам строить свою жизнь.

Зритель из зала:

Почему у Вас из сборника в сборник переходят одни и те же песни?

Александр Сухарев:

Был последний альбом «Экивоки», и был сольный альбом, куда я включил песни, которые звучали с группой «Экивоки». Переигранные. Поэтому так случилось, что и в альбоме «Экивоки» и в сольном звучали одни и те же песни. Но я же не виноват, что пишу песни и для себя и для группы. Теперь будет сольный альбом с новыми песнями, и вы меня не уличите.

Зритель из зала:

Вы еще не выдохлись как музыкант?

Александр Сухарев:

Это судить вам.

Зрительница из зала:

Вы родом с Урала. Никогда не хотелось осесть на исторической Родине?

Александр Сухарев:

Родился я в России. Переехали мы в Беларусь, когда мне было семь лет. Вырос я здесь. Последние лет 15 работаю за границей. Мне нравится здесь жить, зарабатывать и спокойно растить своих любимых детей. А на Родину, конечно, надо съездить. Попытаюсь как-нибудь.

Зритель из зала:

Экивоки означают недомолвки, двусмысленность. Раздражает, когда с Вами говорят намеками?

Александр Сухарев:

Мне нравится. Это игра. Мне нравится говорить с людьми, которые умеют говорить недомолвками. Поговорить и поиграться минут 15 можно. А потом расслабиться и говорить нормально, на нормальные темы.

Зритель из зала:

Вам нужно страдать, чтобы творить?

Александр Сухарев:

Да. Жиреешь, когда все хорошо. Ничего не хочется делать. Казалось, что песни сами будут писаться. Если человек не выстрадает, не будет таких песен, которые могли бы зацепить за душу.

Зрительница из зала:

Как Вам работалось в мюзикле «Пророк»?

Александр Сухарев:

Здорово. Это как семья. Там я научился танцевать. Меня заставили, и я понял, что это не так уж просто – ногами дергать, да еще при этом петь. Для меня это было очень полезной школой.

Зритель из зала:

Чем Вы завлекали девушек? Какой профессиональный совет можете дать?

Александр Сухарев:

В отношениях между женщиной и мужчиной в любом возрасте главное – откровенность. Чем мы откровеннее будем друг другу, тем проще нам самим будет жить.