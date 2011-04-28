Александр Сухарев: Женщин обижать нельзя

Александр, вы больше не «Экивоки»?
Александр Сухарев:
Я больше не «Экивоки», я теперь Александр Сухарев. Так меня мама назвала.
Зрительница из зала:
Александра, «Экивоки» развалились из-за постоянных Ваших уездов за границу?
Александр Сухарев:
Да. На самом деле так и произошло. Грустно, конечно, получилось. Это было связано с экономической ситуацией в стране. В то время музыка не кормила. Мне приходилось уезжать за границу. Состав распался, но музыканты остались.
Зритель из зала:
У Вас есть песни про собак. Можно ли сказать, что Вы их любите больше, чем людей?
Александр Сухарев:
В какой-то мере – да. Это зависит от того, как ведут себя иногда люди. Поэтому приходится любить собак.
Зритель из зала:
Когда-то Вы говорили, что Вам не хватает времени, финансов. А чего теперь не хватает для счастья?
Александр Сухарев:
Я понял, что теперь мне хватает всего. Раньше все это были отговорки: нехватка времени, финансов. Наверное, это была нехватка мозгов и самоуверенности в хорошем смысле этого слова. Я не могу сказать, что у меня есть все. Но мне все нравится. И я хочу, чтобы и моим слушателям это тоже нравилось.
Зрительница из зала:
Вы были главной творческой единицей в «Экивоках». Зачем было создавать сольные проекты и менять название?
Александр Сухарев:
Изначально был создан проект и придуманы «Экивоки». Теперь хочется сказать: зачем я это делал… Когда создавалось все, думали, что это навсегда. Потом время показало – кто-то распадается, кто-то остается. Создавать опять группу – это как родить второго ребенка. Родится быстро. А вот воспитать и накормить, чтобы он был красивый и умный – это уже немного другое. Поэтому сейчас рожать второго ребенка я еще не готов.
Зрительница из зала:
Многие Ваши творения сквозят цинизмом и иронией. А в жизни Вы тоже любите шутить «по-черному»?
Александр Сухарев:
Цинизм и ирония – это разные вещи. Возможно, на начальном этапе я был на гране цинизма. Сейчас я стал более лояльным к себе и к окружающей среде. Последний альбом, который я собираюсь выпустить, называется «Лирика». Думаю – от цинизма к лирике.
Вы когда-нибудь женщину обижали?
Александр Сухарев:
Мне очень стыдно. По молодости мы все делаем ошибки. Я, наверно, очень обижал женщин. За это я очень раскаиваюсь, потому что нельзя этого делать. Теперь я это понимаю. Это некрасиво, тем более – мужчине. Я прошу прощения: простите меня, девушки. Я не такой уже теперь. Честно.
Зрительница из зала:
Благотворительные поездки для Вас – это зов души или модный нынче пиар?
Александр Сухарев:
Это не зов души. Это не модный пиар. Это работа. Если моя работа кому-то нравится, я готов дарить ее на благотворительные цели.
Зритель из зала:
По образованию Вы дирижер. Своей жизнью Вы тоже дирижируете или она Вами управляет?
Александр Сухарев:
Я решил договориться со своей жизнью. Мы по очереди управляем. Иногда я плыву по течению, иногда приходится плыть против течения. Все зависит от обстоятельств. Все время человек не должен плыть по течению. Он должен сам строить свою жизнь.
Зритель из зала:
Почему у Вас из сборника в сборник переходят одни и те же песни?
Александр Сухарев:
Был последний альбом «Экивоки», и был сольный альбом, куда я включил песни, которые звучали с группой «Экивоки». Переигранные. Поэтому так случилось, что и в альбоме «Экивоки» и в сольном звучали одни и те же песни. Но я же не виноват, что пишу песни и для себя и для группы. Теперь будет сольный альбом с новыми песнями, и вы меня не уличите.
Зритель из зала:
Вы еще не выдохлись как музыкант?
Александр Сухарев:
Это судить вам.
Зрительница из зала:
Вы родом с Урала. Никогда не хотелось осесть на исторической Родине?
Александр Сухарев:
Родился я в России. Переехали мы в Беларусь, когда мне было семь лет. Вырос я здесь. Последние лет 15 работаю за границей. Мне нравится здесь жить, зарабатывать и спокойно растить своих любимых детей. А на Родину, конечно, надо съездить. Попытаюсь как-нибудь.
Зритель из зала:
Экивоки означают недомолвки, двусмысленность. Раздражает, когда с Вами говорят намеками?
Александр Сухарев:
Мне нравится. Это игра. Мне нравится говорить с людьми, которые умеют говорить недомолвками. Поговорить и поиграться минут 15 можно. А потом расслабиться и говорить нормально, на нормальные темы.
Зритель из зала:
Вам нужно страдать, чтобы творить?
Александр Сухарев:
Да. Жиреешь, когда все хорошо. Ничего не хочется делать. Казалось, что песни сами будут писаться. Если человек не выстрадает, не будет таких песен, которые могли бы зацепить за душу.
Зрительница из зала:
Как Вам работалось в мюзикле «Пророк»?
Александр Сухарев:
Здорово. Это как семья. Там я научился танцевать. Меня заставили, и я понял, что это не так уж просто – ногами дергать, да еще при этом петь. Для меня это было очень полезной школой.
Зритель из зала:
Чем Вы завлекали девушек? Какой профессиональный совет можете дать?
Александр Сухарев:
В отношениях между женщиной и мужчиной в любом возрасте главное – откровенность. Чем мы откровеннее будем друг другу, тем проще нам самим будет жить.