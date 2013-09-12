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Гродно принимает праздник классической музыки

12 сентября 2013 08:19
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Новости Беларуси. Гродно принимает праздник классической музыки. Подобный культурный проект международного масштаба здесь организован впервые. Его инициатором стал местный уроженец известный пианист Кирилл Кедук. Он привез в родной город своих преподавателей из разных стран Европы.

Так, 12 сентября, в день открытия, на большую сцену областного драмтеатра выйдет пианист-виртуоз Борис Петрушанский. А 13 сентября перед зрителями выступит сам Кирилл Кедук.

Всего фестиваль продлится четыре дня, за это время состоится целая серия концертов именитых музыкантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыкальное искусство # Музыка # Фестивали и карнавалы

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