Новости Беларуси. Гродно принимает праздник классической музыки. Подобный культурный проект международного масштаба здесь организован впервые. Его инициатором стал местный уроженец известный пианист Кирилл Кедук. Он привез в родной город своих преподавателей из разных стран Европы.

Так, 12 сентября, в день открытия, на большую сцену областного драмтеатра выйдет пианист-виртуоз Борис Петрушанский. А 13 сентября перед зрителями выступит сам Кирилл Кедук.

Всего фестиваль продлится четыре дня, за это время состоится целая серия концертов именитых музыкантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.