Студентки из «Las Vegas» высказались о выступлениях в банях

«Las Vegas» - белорусская поп-группа. Продюсерский проект Яны Станкевич. Зажгли эфиры теле- и радиостанций одноименной песней «Зажигаем». Сегодня репертуар группы исполняет полностью обновленный состав. Три брюнетки: Марина Некрасова, Наталья Лукьянцева и Ольга Шуляковская. По словам продюсера, авторы новых песен «Las Vegas» также сотрудничают с Софией Ротару, Николаем Басковым и Веркой Сердючкой.

Вы согласны с тем, что красивым девушкам не нужно музыкальное образование?

«Las Vegas»: Наверное, очень хорошо, когда девушка симпатичная, но гораздо лучше, если она еще красиво поет и имеет музыкальное образование. Да и не только музыкальное, еще и высшее. Так должно быть. Молодым людям нравятся не только красивые девушки с длинными ногами, но и талантливые, утонченные, умные, заботливые. Не правда ли?

Вы себя к таким относите?

«Las Vegas»: Естественно. Еще мы очень скромные.

Вас часто сравнивают с группой «Топлесс». А в чем ваше преимущество перед конкурентами?

«Las Vegas»: Мы очень уважаем эту группу, выступаем с ними на одних площадках, но, наверное, не стоит нас сравнивать, потому что и у тех, и у других есть свои плюсы и минусы. Мы все работаем над своим творчеством, у нас разные музыкальные композиции, у нас разная хореография. У нас вообще другой цвет волос. Поэтому не стоит нас сравнивать.

Песни для вас пишут знаменитые композиторы, которые работают с Ротару, Басковым, Сердючкой. А вы не мечтаете о такой популярности?

«Las Vegas»: Мы хотим не только такой популярности. Мы хотим собирать Олимпийский. Поэтому мы очень много работаем.

Сцена, выступление, адреналин. А такой мотив как деньги движет вами в работе?

«Las Vegas»: В первую очередь для нас это большое удовольствие. А деньги — мелочь. Все придет.

Как и вы когда-то сменили бывших участниц группы, могут заменить и вас. Наверное, неприятно чувствовать себя заменимой?

«Las Vegas»: Все в жизни движется, все меняется. Мы абсолютно этого не боимся. У нас появляются новые интересы. Сейчас мы работаем и получаем от этого удовольствие. Мы рады, что радуем вас, радуем телезрителей, радуемся сами. По этому у нас сейчас все хорошо.

Вы поддерживаете какую-либо связь с прежними участницами коллектива?

«Las Vegas»: Девочки живут своей жизнью. У них все хорошо, они продвигаются по карьерной лестнице, а мы вот работаем в группе «Las Vegas».

Обычно смена коллектива происходит постепенно. А почему «Las Vegas» заменили полностью?

«Las Vegas»: Потому что! Вот сразу все поменяли. Все с чистого листа.

Вы как-то признались, что многие стали завидовать вам после того, как вы попали в группу. Наверное, количество друзей резко сократилось?

«Las Vegas»: Нет, настоящие друзья всегда останутся, их всегда много, а вот знакомых стало меньше. Дело в том, что очень сложно одному человеку за другого порадоваться. Вот сейчас мы выступаем на сцене, а кто-то из наших бывших знакомых сидит в зале и думает: «Я тоже хочу». Порадоваться не каждый может, но мы хотим, чтобы все были чуть-чуть добрее, чуть-чуть сердечнее. Ведь каждому потом свое возвращается.

В каких составляющих вы разочаровались, придя в группу?

«Las Vegas»: Мы, наверное, их еще не познали. У нас все гладко, ровненько. Может, кто-то не верит, но у нас и правда все хорошо.

Вы – три брюнетки. Это не ограничивает мужскую аудиторию?

«Las Vegas»: Мы думаем, что нет. На самом деле это уже слишком избито. В каждой девичьей группе есть и рыженькая, и беленькая, и темненькая. А мы решили вот так подойти к этому вопросу.

Обычно у девичьих групп продюсер мужчина. А как вам работается под начальством женщины?

«Las Vegas»: Нам отлично работается с нашей Яной. Это замечательный человек, замечательная женщина, замечательный продюсер. Таких, наверное, нет в нашей стране. Поэтому у нас все замечательно.

Часто продюсеры женских коллективов накладывают вето на замужество. А вы откажетесь от группы если ваш любимый человек предложит вам руку и сердце?

«Las Vegas»: Никто вето не накладывал в нашем коллективе. Поэтому каждая девушка в нужное время, когда найдет своего возлюбленного, совершит этот подвиг. Но замужество ведь не мешает творчеству.

Скажите, руководство коллектива ставит вам какие-либо ограничения в имидже, внешнем виде?

«Las Vegas»: Скорее всего нет. У нас у всех есть вкус, который устраивает наше руководство. Поэтому ограничений нету.

Кто у вас негласный лидер?

«Las Vegas»: У нас равноправие. Всех по чуть-чуть показывают. Так и должно быть в поющей группе «Las Vegas».

Вам приходится иногда сдерживать себя, чтобы не накричать и не ударить друг друга?

«Las Vegas»: Не было еще таких катастрофических ситуаций, когда хотелось бы вцепиться друг в другу в волосы. Мы очень ладим и, надеюсь, такого не будет никогда.

Ни для кого не секрет, что иногда девичьи коллективы приглашают выступить в бане. Не париться, ничего такого. Просто выступить.

«Las Vegas»: Мы выступаем на сценах, на мероприятиях, на днях рождения, на свадьбах, но ни в коем случае не в бане. Это исключено. Мы группа немножко не того уровня. Поэтому и предложений таких не было.

Работа в «Las Vegas» это единственное ваше занятие, или же осталось место и для других?

«Las Vegas»: Мы уже говорили, что каждая из нас помимо группы «Las Vegas» занимается чем-то еще. Мы все студентки. Учимся в Академии музыки и в БГУ. Мы все успеваем совмещать.