Группа «DALI» : Поем мы на русском языке, потому что мода сейчас на русский, а не на белорусский язык

В конце 2010 года ваша группа “реинкарнировала”. С чем это связано? Период застоя? «DALI»: У нас постоянная реинкарнация. Появляются какие-то идеи и мы их воплощаем. Пытаемся стать лучше и профессиональнее. Ваша группа на протяжении нескольких лет меняла стиль музыки, направление. На сегодня вы уже определились или еще в поиске? «DALI»: Леонардо да Винчи, например, всегда все менял. Из-за того, что постоянно приходили новые идеи, он некоторые работы даже бросал. Мы думаем, что это нормальная штука, когда что-то изменяется. Плохо, если ничего не меняется. Исполнение песен на белорусском языке это дань моде или порыв души?

«DALI» - белорусская группа, характеризующая свое творчество следующими словами: далианско-фрейдистская философия, порноэпическая лирика, эстетическая порнография. Играют в стиле еlectronic rock. В конце 2010 года фронтмен коллектива Виктор Руденко заявил о полной реинкарнации группы, в результате которой после творческого застоя коллектив появился в новой музыкальной форме, в новом имидже и в новой эстетике живого выступления.

«DALI»: Это, скорее всего, просто чувства. Несмотря на то, что я сейчас на русском говорю, во мне большая часть белорусская. Я учился в белорусской гимназии. Это оставило большой след в моей жизни. Это очень личный вопрос на самом деле. Но поем мы на русском языке, потому что мода сейчас на русский, а не на белорусский язык.

В одном интервью вы сказали, что выступать в прокуренных клубах намного приятнее, чем по полям и селам. Скажите, чем вас деревенские доярки не устроили?

«DALI»: Они вели себя скромно и не раздевались. В принципе, если здесь кто-то начнет раздеваться, мы будем только за. Вам в жизни не хватает раздетых женщин? «DALI»: Их никогда не хватает. Вы выглядите просто неотразимо. А вас когда-нибудь женщины “обламывали”?

«DALI»: Наверное, да. Не помним.

Ваше творчество базируется в основном на порноэпической лирике. Это что значит? Кому что болит, тот о том и говорит? «DALI»: У нас еще есть эстетизм Уайльда и безумие Сальвадора, так что мы не только на одном сконцентрированы. Приходите на наш сольный концерт, и вы все увидите.

Почему вы завете нас на концерт? Вы не хотите выкладываться на “Звездном ринге”? «DALI»: Мы и здесь выкладываемся на полную. Просто если мы здесь начнем раздеваться, это не покажут по телевидению.

Клип на песню “Лолита” вам снимал оператор канала Discovery и National Geographic. Оно того стоило? «DALI»: Думаем, что да. Ему было приятно снимать для нас. Он совершенно неожиданно появился, сказал, что ему нравится композиция “Лолита” и он будет снимать для нас клип. Это было полюбовное решение. Вообще продюсером этого клипа является Дмитрий Войтенко – хороший друг и классный продюсер. Дмитрий Войтенко собирался этим клипом эпатировать публику. Удалось ли вам это сделать? «DALI»: Клип еще увидит свет. Вы сможете его посмотреть. На девушек он влияет шокирующе. Особенно последний кадр этого клипа. Поэтому внимательно следите за появлением этой визуальной композиции. Вы как-то сказали, что Москва это современный Рим. Нужно Москву покорить. Склоняется ли златоглавая? «DALI»: Мы не успели там еще поиграть. Появление клипа связано с нашим явлением в Москве. Мы еще не можем говорить о начале какой-то компании в Москве. Возможно группа «DALI» подпишет какие-то бумажки с «Sony Music Russia». Так что будете радоваться за нас. Вы частые гости в соседней Польше. Не думали там остаться жить? «DALI»: Мы любим ходить в гости, но не остаемся там жить. С кем из белорусских коллег вы дружите или планируете совместные проекты? «DALI»: Мы со всеми дружим. Наш цех белорусский не так уж и велик. Правда, Земфира говорила, что здесь вообще никакого цеха нет, но она не права. Это такие московские понты. Вот сейчас на сцене стоит часть этого цеха. Это наш новый шикарный лайн-ап, и в нем принимают участие те люди, с которыми мы дружим: проект «По глазам» Леши Липа, «Яблочный чай», Дима Харитонович из «Drum Ecstasy», да и большинство проектов белорусских. Не смотря ни на что существует белорусская тусовка. А старая гвардия белорусской эстрады вас вообще всерьез воспринимает?

«DALI»: А «старая гвардия» это кто?

Тиханович, Поплавская.

«DALI»: Мы их очень любим, уважаем, дружим с ними.