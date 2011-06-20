Пиар-акция Леди Гага

На протяжении последних трех лет ей не только удается привлечь внимание всемирных СМИ, но и увеличивать свою славу.

Дело не в том, что и как она поет. Дело в том, что и как она одевает. Ее стиль может нравиться, а может и не нравиться. Все зависит от интересов аудитории.

Открытость, отсутствие фальшивых эмоций и систематическое стремление разбирать стереотипы отличает эту show-women от бесконечного количества так называемых «фабрикантов» или новоиспеченных продюсерами проектов с конвейеров. Она сама себе продюсер и сама себе автор.

Недавно мир увидел второй студийный альбом Леди Гаги «Born this way». В переводе – «Рожденная такой». Это неплохая танцевальная запись, которая не многим отличается от остальных представителей жанра.

В тоже время артистка придумала необычную пиар-акцию. Лондонская газета «Метро», которая распространяется глобально, попросила Леди Гагу на протяжении одного дня побыть их главным редактором.

Стефани Германотта (Леди Гага):

Я не хочу ни кого заставлять делать то или другое. Мне не нравятся рекламные лозунги. Думаю, люди сами сделают свой выбор. Во-первых, все имеют равные права, а во-вторых все имеют право на любовь.

Таким образом, певица определила свое стремление, возможно, слегка намекая на философию хиппи.

К акции необходимо прибавить и необычную форму певицы. В Интернете объявили конкурс, победитель стал официальным ассистентом Леди Гаги во время ее редакторской работы.

Джэраен Энгелен, победитель конкурса Леди Гаги из Нидерландов:

Я как будто попал в новую семью, встретил Санта-Клауса. Я не просто любитель. Я тот, кому повезло.



Леди Гага считает, что открытость лучше, чем мелочность. Что кич лучше, чем гламурность. Также она считает, что любви не бывает много.

Мэги Сэмуэйз, редактор газеты «Метро»:

Издавая этот отдельный номер, мы упорядочили его интересными мнениями Леди Гаги. Политические и другие новости, даже погода, были с ее комментариями. Некоторые материалы она отбирала сама, к другим оставляла свои пометки.