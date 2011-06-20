Клип Woodkid/ Вудкид – «Iron»/ «Железо» (2011)

На протяжении последних трех лет ей не только удается привлечь внимание всемирных СМИ, но и увеличивать свою славу.
ЭФИРЫ – 17 июня в 23-00, 18 июня (повтор) в 15-45.
Вайклиф Джин прославился в 90-е сотрудничеством с группой Фьюджис. Сотрудничество продолжалось недолго, и он начал сольную карьеру. Его Акуну-Маттату из мультфильма «Король Лев» помнят многочисленные любители.
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