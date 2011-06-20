Клип Woodkid/ Вудкид – «Iron»/ «Железо» (2011)

Рэп-музыкант Вайклиф Джин: Если бы меня выбрали президентом Гаити, я бы держал гитару всегда рядом с собой

Вайклиф Джин прославился в 90-е сотрудничеством с группой Фьюджис. Сотрудничество продолжалось недолго, и он начал сольную карьеру. Его Акуну-Маттату из мультфильма «Король Лев» помнят многочисленные любители.