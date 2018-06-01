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Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт

01 июня 2018 09:37
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Одно ловкое движение и пила из строительного инструмента превращается в музыкальный! Между прочим, звуки, которые издает это приспособление, очень похожи на поющий женский голос. 

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт-1

Игорь Задорожный – известный мультиинструменталист. Теперь копилку его музыкальных пристрастий пополнила и пила. Научиться играть на стальном «напильнике» было задачей не из легких. Зато теперь на таком прихотливом инструменте Игорь способен словно по нотам воспроизводить целые музыкальные композиции. 

Игорь Задорожный, музыкант: 
Инструмент не имеет звукоряда, все на слух, методом проб и ошибок. Пила может звучать не только одной нотой, она также звучит сразу несколькими звуками, поэтому это можно использовать как какой-то музыкальный эффект.  

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт-4

Использовать пилу как музыкальный инструмент, по одной из версий, придумали в 19 веке французские лесорубы. Они научились извлекать звуки из рабочего инвентаря с помощью палки со шнурком. 

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт-7

Теперь эту роль выполняет смычок, который очень похож на скрипичный.

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт-10

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт-12

Но как выяснилось, правильно изогнуть пилу, чтобы она тебя слушала и извлекала нужные звуки, для новичка задача практически непосильная. Чтобы играть на пиле, музыканту нужно приложить немало физических усилий. Мужчинам справиться с такой задачей проще, хотя есть и женщины, которые могут обуздать стальную «капризную барышню». К примеру, на пиле играла известная актриса Марлен Дитрих! Впрочем, в киноиндустрии такой необычный инструмент тоже находит свое применение. 

Эксцентричный инструмент уже обрел своих почитателей. Несмотря на внешнюю простоту и незамысловатость, он способен удивить даже меломанов. И если найти к нему грамотный подход, то можно устроить настоящую творческую импровизацию.

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт-15

Как извлекаются звуки? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыкальный инструмент # Музыка # Денис Черный # Диана Галех # Игорь Задорожный # Фотофакт # Музыка

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