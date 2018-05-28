Белорусская группа «Skynet» представила первую песню на белорусском языке, клип которой будет записан в Лондоне

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер белорусской группы «Skynet» – Иван Пономарёв, гитарист – Вадим Артёмов, бас-гитарист – Геннадий Колодник.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер белорусской группы «Skynet» – Иван Пономарёв, гитарист – Вадим Артёмов, бас-гитарист – Геннадий Колодник.
Кто написал песню «Каханая»? Почему клип песни будет сниматься в Лондоне? Когда и где будут концерты белорусской группы? А как вообще удалось выйти на российского слушателя?
Подробности – в видеоматериале.