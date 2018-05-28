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Белорусская группа «Skynet» представила первую песню на белорусском языке, клип которой будет записан в Лондоне

28 мая 2018 09:10
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лидер белорусской группы «Skynet» – Иван Пономарёв, гитарист – Вадим Артёмов, бас-гитарист – Геннадий Колодник

Белорусская группа «Skynet» представила первую песню на белорусском языке, клип которой будет записан в Лондоне-1

Кто написал песню «Каханая»? Почему клип песни будет сниматься в Лондоне? Когда и где будут концерты белорусской группы? А как вообще удалось выйти на российского слушателя? 

Подробности – в видеоматериале.  

# Белорусские исполнители # Музыка # Иван Пономарев # Вадим Артёмов # Геннадий Колодник # Фотофакт

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