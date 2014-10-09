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Солист кавер-бэнда «OK-Band» Олег Карпенко в программе «УТРО» на СТВ

09 октября 2014 06:41
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«OK-Band» - это кавер-бэнд?

Олег Карпенко , солист кавер-бэнда «OK-Band»:
Не совсем так. Начинали мы как кавер-бэнд для того, чтобы петь чужие песни. Они более востребованы. Но время идет и накапливается свой материал. Начали показывать его в клубах, потихонечку подмешивать. На данный момент мы поем и чужое, и свое. 

Как подбирается формат музыки: все идёт от вкусов участников ансамбля?

Олег Карпенко , солист кавер-бэнда «OK-Band»:
Бывает так, что я говорю, что хотелось бы сделать такую песню, бывает, кто-то из группы (гитарист или барабанщик) говорит: «Давайте сделаем эту песню, немножко изменив её в таком стиле!».

Есть какой-то принцип: чего бы Вы не стали петь?

Олег Карпенко , солист кавер-бэнда «OK-Band»:
Нет такого принципа. Но, наверное, шансон. 

Песни есть. Репертуар каверов тоже есть. Есть планы заняться только своим творчеством и играть только свои композиции?

Олег Карпенко , солист кавер-бэнда «OK-Band»:
По-моему, каждая группа идет к тому, чтобы играть что-то свое. Только на это нужно некоторое время.

Для того, чтобы сыграть что-то свое, нужна хорошая практика и опыт. 

Если вспомнить, что сегодня День рождения Джона Леннона, хотелось бы узнать: что для Вас значит группа «The Beatles»? Насколько эти песни инструментально и вокально Вам близки?

Олег Карпенко , солист кавер-бэнда «OK-Band»:

«The Beatles» - это классика, которую должен знать каждый уважающий себя музыкант! Это равносильно тому, что человек не знает сколько будет 2+2…

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Белорусские исполнители # Олег Карпенко

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