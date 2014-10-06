Финалист проекта «Поющие города-2» Олег Терешков рассказал о шансах Витебской области в новом сезоне «Поющих городов»

На телеканале СТВ стартует новый сезон телепроекта «Поющие города». Команда Брестской области уже сформирована, на подходе - Витебская область. Есть ли шанс победить у участников Витебской области? Узнаем у финалиста прошлого сезона «Поющих городов» - Олега Терешкова.

Есть ли шансы у Витебской области себя показать?

Олег Терешков, финалист проекта «Поющие города-2»:

Если рассматривать Витебскую область по проекту «Поющие города», то в первом сезоне мы были в полуфинале, во втором сезоне - в финале. Я думаю, что третий сезон должен, даже обязан стать для Витебска победным!

После того, как ты побывал в финале «Поющих городов», твоя творческая жизнь изменилась?

Олег Терешков, финалист проекта «Поющие города-2»:

Конечно. Стал подбирать другой репертуар. После проекта у меня был куратором замечательный артист - Николай Гнатюк. Интересные песни. Поменялась жизнь. Концерты. Критерии выбора песни.

Основные цели участия в проекте?

Олег Терешков, финалист проекта «Поющие города-2»:

Получение опыта. Это все-таки хорошая школа артистизма, закалки, какой-то выносливости...

Было ли желание поучаствовать в качестве участника в третьем сезоне?

Олег Терешков, финалист проекта «Поющие города-2»:

Хотелось, но подвело здоровье на тот момент, когда проводились кастинги. Поэтому попасть туда не удалось.

После проекта сложились у тебя отношения с куратором? Может, с кем-то подружился во время конкурса?

Олег Терешков, финалист проекта «Поющие города-2»:

В своей Витебской области приглашали на концерты и фестивали различного уровня как финалиста телепроекта. Со своим куратором после проекта удалось поработать совсем немного. С участниками проекта просто идеальные отношения. Даже когда приезжаю в Минск (в основном здесь все ребята), не проблема созвониться: все очень отзывчивые, добродушные…