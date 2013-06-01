Можно ли назвать песни типа «Gangnam Style» музыкой?

Классическую музыку все любят, но почти никто не слушает. А вот современную наоборот: никто не любит, но зато слушают.

Владимир Громов, солист Большого театра оперы и балета, заслуженный артист Республики Беларусь:

Клип на песню «Gangnam Style» я только что увидел впервые. Я нормально отношусь ко всей музыке. Главное, чтобы она была ненавязчива. Это тогда может быть все, что угодно. А когда тяжелую музыку слышишь от соседей в 4 часа ночи, то это, конечно, тяжело.

Какие люди ходят в театры оперы и балета? Это только те, кто не любит современную музыку и приемлет только классику?

Татьяна Старченко, солистка Белорусской государственной филармонии:

Я думаю, что не всегда есть музыка хорошая и музыка плохая. То, что вы сейчас показали, - это все неплохо, весело, развлекательно, но это не музыка. Есть несколько критериев понятия музыка. А развлекательность – это совершенно другой жанр. Тенденция в мире, чтобы не заскучал человек, самая страшная. В нашем мире всегда звучит фоном музыка, у нас нет тишины. Мы к этому привыкли. Эта музыка перестала быть носителем чего-то.

Могут ли люди сходить сначала на концерт Стаса Михайлова, а потом заглянуть в оперу? И если это два разных типа людей, то пересекаются ли они когда-либо?

Татьяна Старченко:

Что касается концертов Стаса Михайлова, то никогда. Люди, предпочитающие оперу и классическую музыку, не пойдут на такие концерты. Но вот я иногда вижу одних и тех же людей в филармонии и на каком-либо джазовом концерте, их же я могу увидеть на Стинге, на Элтоне Джоне. Наверное, внутри каждого жанра есть классика и самая высокая планка, которая не зависит от того, в каком жанре написана музыка. Сейчас в филармонии ходят больше, и залы более наполненные, чем были раньше.

Георгий Колдун, певец, телеведущий, шоумен:

Та музыка, которой я увлекаюсь, и та музыка, которую я пишу, чаще не вписывается в рамки какого-то радиоформата и какой-то развлекательной музыки, о которой ведется разговор. Я согласен с тем, что музыку можно разделять на качественную и некачественную, но я думаю, что качественную музыку можно выделить в абсолютно любом стиле. Нельзя, наверное, сказать, что у Баха все произведения гениальны. Я знаком с классической музыкой, но не буду делать пафос, говоря, что я на ней постоянно сижу, слушаю в машине. Для меня классикой скорее является «Beatles» и «Pink Floyd».

Татьяна Старченко:

То же самое и я говорила. В любом жанре есть классика. Это отличное качество, это очень талантливые люди. Почему люди слушают музыку типа «Gangnam Style»? Это своеобразный наркотик. И ничего с этим нельзя сделать. Но у нас, к сожалению, нет моды на оперный театр. Мы не видим представителей популярной музыки, мы почти не видим театральных режиссеров или театральных актеров.

Саша Немо, певец, композитор и аранжировщик:

Понятие попсы – это что-то новаторское, что не воспринимается консервативными людьми. Классикой мы называем теперь то, что когда-то взорвало мир, что когда-то стало таким новаторским, что завоевало сердца. Те же «Beatles» » и «Pink Floyd». Что касается белорусской музыки, то у нас и диски продаются, и покупаются билеты на концерты. Вчера мы продали зал в одном городе, завтра едем в другой город. Это не та музыка, которая звучит фоном, эта та музыка, в которой есть история. Пока за музыку будут платить деньги, будут люди, которые ее будут делать.

Юрий Ващук, певец, солист Национального концертного оркестра Беларуси:

В музыке, как и в искусстве, для меня остаются главными эмоции. Если их что-то вызывает, в данном случае это что-то положительное, если зацепило, тронуло струны твоей души, значит хорошо. В искусстве, как и в музыке, это является доминантным.

Георгий Колдун:

Сейчас людям нравится не мелодия, а само звучание. Если этот «Gangnam Style» спеть под акустическую гитару, то она бы не получила никакой популярности. Дробыш говорил, что хит – это свершившийся факт. Ни один автор песни не может быть уверен, что песня, которую он пишет, принесет ему миллионы долларов и миллиарды просмотров.

Дмитрий Кожуро, диджей:

Деление было не совсем правильное. С моей точки зрения, все это классика. Я не хочу сказать, что классика – это музыка, которая играет в ресторанах или в местах, где собираются люди постарше. Ретро – это та же классика. Из-за ретро появился шансон и Стас Михайлов. А любая мелодия – это продукт.

Татьяна Старченко:

У нас очень много хороших музыкантов, но почти не менеджмента. И хороший продукт, который у нас существует, у нас не могут продать.

Владимир, вы всегда поете то, что вы хотите?

Владимир Громов:

Чтобы выйти на сцену и все получилось, нужно в том материале, который даже ты не любишь, найти те грани, которые можно полюбить. Несколько лет назад у нас была постановка «Снегурочка», и я брался за роль в спектакле очень сложно. Мне роль мизгиря была не полностью понятна и неинтересна. Но это тоже работа над ролью. Чтобы что-то получилось, надо это полюбить.

Татьяна Старченко:

Современная музыка есть и в классической музыке. Есть в классической музыке и такие композиторы, которых до сих пор боятся исполнять. Берг, половина Шостаковича, Прокофьев, Леонид Десятников – это те имена, которые появляются в рамках классики, но это абсолютно современная музыка. И эта музыка собирает огромные залы за границей, а у нас ее боятся исполнять.

Возможен ли микс современной и классической музыки?

Дмитрий Кожуро:

Он возможен, но, в моем понимании, это извращение. Когда-то лондонский оркестр играл «Queen», «Scorpions». Это было очень модненько в 80-х, 90-х. Поиграли и все. Причем в песнях разных групп используются даже гимны, например, России. Это продукт.