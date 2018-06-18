«Славянский базар»-2018: что нового и интересного в программе

Чуть меньше месяца осталось до открытия главного фестиваля лета – «Славянского базара» в Витебске. Говорят, что на некоторые концерты и спектакли уже нет билетов. Чем так привлекателен этот фестиваль для сотен туристов и что особенного будет в этом году?