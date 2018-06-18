«Славянский базар»-2018: что нового и интересного в программе

Чуть меньше месяца осталось до открытия главного фестиваля лета – «Славянского базара» в Витебске. Говорят, что на некоторые концерты и спектакли уже нет билетов. Чем так привлекателен этот фестиваль для сотен туристов и что особенного будет в этом году?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью ГУ «Центр культуры «Витебск» – Юлия Вайлунова-Шинкевич.
Какие мероприятия запланированы на «Славянском базаре» – 2018? Кто будет возглавлять жюри? Какие страны примут участие в этом конкурсе? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
Басков, Тимати и творческий вечер Александра Морозова: что ещё будет в программе «Славянского базара»-2018?
«Славянский базар»-2018: Гвинея с Египтом в конкурсе исполнителей и Тео в составе жюри
«За ними охотятся»: как люди восприняли обновлённые «васильки» на «Славянском базаре» в Витебске