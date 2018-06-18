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«За ними охотятся»: как люди восприняли обновлённые «васильки» на «Славянском базаре» в Витебске

18 июня 2018 11:18
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Новости Беларуси. О знаменитой валюте «Славянского базара»-2018 рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Антон Мартыненко, СТВ:
Знаменитые «васильки» вы заменили уже на новые деньги. Успешно ли это было, приняли ли это зрители?

Юлия Вайлунова-Шинкевич, заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью ГУ «Центр культуры «Витебск»:
Мы, действительно, были вынуждены номиналы обновить, поскольку прошла деноминация в государстве. Это было важным для нас.

«Васильки» прижились, понравились.

Предыдущий тираж мы продавали, как сувенирную продукцию, и был определённый спрос. Потому что коллекционеры, которые занимаются подобными знаками, конечно, всегда пристально следят за фестивалем. И иметь у себя все варианты, а их за историю фестиваля уже было несколько, это –престижно. И, действительно, они за ними охотятся.

«Славянский базар»-2018: что нового и интересного в программе

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Юлия Вайлунова-Шинкевич

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