«За ними охотятся»: как люди восприняли обновлённые «васильки» на «Славянском базаре» в Витебске

Новости Беларуси. О знаменитой валюте «Славянского базара»-2018 рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Антон Мартыненко, СТВ:

Знаменитые «васильки» вы заменили уже на новые деньги. Успешно ли это было, приняли ли это зрители?



Юлия Вайлунова-Шинкевич, заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью ГУ «Центр культуры «Витебск»:

Мы, действительно, были вынуждены номиналы обновить, поскольку прошла деноминация в государстве. Это было важным для нас.

«Васильки» прижились, понравились.

Предыдущий тираж мы продавали, как сувенирную продукцию, и был определённый спрос. Потому что коллекционеры, которые занимаются подобными знаками, конечно, всегда пристально следят за фестивалем. И иметь у себя все варианты, а их за историю фестиваля уже было несколько, это –престижно. И, действительно, они за ними охотятся.