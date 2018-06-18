Басков, Тимати и творческий вечер Александра Морозова: что ещё будет в программе «Славянского базара»-2018?

Новости Беларуси. О том, что ждёт зрителей «Славянского Базара»-2018, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Славянский базар»-2018: Гвинея с Египтом в конкурсе исполнителей и Тео в составе жюри

Юлия Вайлунова-Шинкевич, заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью ГУ «Центр культуры «Витебск»:

Два наших самых главных события: гала-концерт открытия и гала-концерт закрытия фестиваля. Хорошая традиция появилась на фестивале – наверное, уже несколько лет подряд у нас проводятся творческие вечера композиторов.

В этом году это – творческий вечер Александра Морозова.

Он в этом году отмечает и свой личный юбилей, и свой творческий юбилей, и один из проектов фестиваля с его участием – это несомненный хит, лидер продаж. Конечно, сольные концерты, сольные программы, которые в этом году представляют Николай Басков…



Антон Мартыненко, СТВ:

На Баскова билетов нет?



Юлия Вайлунова-Шинкевич:

Ещё есть. Вы можете встать в очередь. 6 200 билетов нужно продать.

Поэтому есть ещё шанс.

Антон Мартыненко:

Будет ли хоть один рэп-концерт?



Юлия Вайлунова-Шинкевич:

Тимати. Тимати впервые в этом году в Витебске – в Летнем амфитеатре с сольным концертом. Это – одно из тех событий, на которое следует обратить внимание.