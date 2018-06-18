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«Славянский базар»-2018: Гвинея с Египтом в конкурсе исполнителей и Тео в составе жюри

18 июня 2018 11:06
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Новости Беларуси. О конкурсе исполнителей в рамках «Славянского базара»-2018 рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Басков, Тимати и творческий вечер Александра Морозова: что ещё будет в программе «Славянского базара»-2018?

Александра Каштанова, СТВ:
Главным мероприятием фестиваля будет конкурс молодых исполнителей. Расскажите, кто будет возглавлять жюри и какие страны примут участие в этом конкурсе?

Юлия Вайлунова-Шинкевич, заместитель генерального директора по рекламе и связям с общественностью ГУ «Центр культуры «Витебск»:
Согласно положению, у нас 21 участник из 21 страны мира. В этом году во взрослом конкурсе у нас представлены Гвинея и Египет. Возглавлять жюри будет Александр Морозов, в составе жюри – певцы, композиторы, деятели культуры и искусства. Также в программе фестиваля есть международный детский конкурс.

Там тоже 21 участник из 21 страны.

Возглавляет жюри Константин Москович. И нам отрадно, что в каждом из составов жюри представлен белорус. В детском конкурсе – Тео. Во взрослом конкурсе – Ольга Шлягер.

«Славянский базар»-2018: что нового и интересного в программе

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Юлия Вайлунова-Шинкевич

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