Славянский базар-2013: на нем выступят звезды «Евровидения» - Эммили де Форест, Дина Гарипова, Алена Ланская и Злата Огневич

Новости Беларуси. Славянский базар-2013. Нынешний фестиваль предстанет в обновленном формате. Сроки проведения сокращены, так что каждый день будет максимально насыщен. В программе - около 60 мероприятий на 13 площадках. Главный акцент, конечно, на музыкальных конкурсах.

11 июля - на торжественном открытии Славянского базара - выступят звезды белорусской и российской эстрады, в их числе Анатолий Ярмоленко, Александр Малинин, Александр Серов, Кристина Орбакайте, Елена Ваенга. Гостей Витебска ожидают ночные музыкальные встречи. Свое творчество подарит Дима Билан, группа «Руки вверх!», Ева Польна, Юля Савичева. Порадуют и звезды нынешнего «Евровидения»: датчанка Эммили де Форест, россиянка Дина Гарипова, Алена Ланская и украинка Злата Огневич.

Фестиваль пройдет с 11 по 15 июля. Более 30 стран уже подтвердили своё участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Все основные вопросы решены. Сейчас идет доработка основных моментов, репетиции постановочных номеров. Идет продажа билетов. 72% билетов от запланированного количества уже продано.