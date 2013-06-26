Славянский базар в Витебске-2013. Работа по подготовке завершена, начались репетиции

Новости Беларуси. Витебск в ожидании фестивалей. Основная работа по подготовке к Славянскому базару завершена. В этом году форум искусств предстанет в обновленном формате. За счет сокращения сроков проведения, каждый день будет максимально насыщен. Фестивальная программа включает около 60 мероприятий на 13 площадках. Главный акцент организаторы ставят на музыкальные конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна особенность форума — постепенная переориентация на публику молодого и среднего поколения. Сам фестиваль пройдет с 11 по 15 июля в Витебске. Более 30 стран уже подтвердили своё участие.

Владимир Карачевский, первый заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Все основные вопросы решены. Сейчас идет доработка тех или иных моментов. Сейчас идет репетиции постановочных номеров. Принимает участие большое количество не толь коллективов из Беларуси, но и представители других стран. Сформирована вся программа, есть подтверждение финансирования, идет продажа билетов. 72% билетов от запланированных уже продано на все фестивальные мероприятия.