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Международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» стартовал в Могилеве

24 июня 2013 17:32
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Новости Беларуси. 20-ый международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа» стартовал 24 июня в Могилеве.

В юбилейном музыкальном форуме примут участие представители 16 стран. В Могилев приедут гости из США, Бразилии, Нигерии, Италии, Израиля, Германии, Кубы, России, Китая и других государств. В программе концерты на различных площадках города, праздник колокольного звона, конкурс хоровых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Херардо Эстрада Мартинес, первый секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:
Фестиваль действительно организован на высоком уровне. Приглашено множество участников с различных частей мира. Это уже говорит о его значимости.

Сергей Лищенко, директор-художественный руководитель и дирижер Могилевской городской капеллы:
Приезд сюда многих звезд, исполнителей, солистов ставит наш город на более высокую планку.

# Религия # Фестиваль # Музыка

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