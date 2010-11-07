Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»): Через два года я закончусь как общественный деятель

Концерт группы «Смысловые галлюцинации» на «Звездном ринге» СТВ.

Группа создана в 1989 году в городе Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. Первая известная песня: «Розовые очки». Массовое признание и популярность получили после выхода фильма «Брат-2», в котором прозвучала композиция «Вечно молодой». Группа — постоянная участница всех рок-фестивалей, таких как «Нашествие», «Крылья» и другие. Бессменный лидер и автор других песен коллектива — гитарист Сергей Бобунец. Дискография насчитывает 9 пластинок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Богданова:

Сколько действительно песен написано и сыграно?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

У меня 300 песен, я считаю, что не нужно писать много песен, итак очень много информационного мусора. Лучше писать меньше, но лучше. За каждую песню я несу личную ответственность и отвечаю головой, поэтому я стараюсь, что если уж написал, то за это отвечаю точно.

Зритель из зала:

Как вы реагируете на критику и негатив в ваш адрес?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Когда критика совпадает с тем, что ты думаешь сам, то это да, но когда люди неконструктивные и вообще знают о группе поверхностно, то это начинает раздражать и расстраивать. Подготовьтесь сначала, а потом критикуйте!

Зритель из зала:

Вы автор самой галимой российской рок-песни «Зачем топтать мою любовь». За какие еще ваши шедевры вам стыдно?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

За песню «Зачем топтать мою любовь» мне совершенно не стыдно. До появления этой песни нашу аудиторию составляли мужчины от 30 и выше на 90%. С появлением этой песни у нас появились 14-летние фанатки, которые начали писать, что-то делать. Если бы вы видели, какой результат производит эта песня на людей, можно было бы поспорить о том, плохо это или хорошо. Очевидно ведь не то, что мы придумываем, народную любовь ведь не подкупишь. Она либо есть, либо ее нет. Это самая главная оценка.

Нина Богданова:

В интернете всплывала информация, будто ты занимаешь какую-то административную должность?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Да, я являюсь председателем Комиссии по культуре и искусству общественной палаты Свердловской области. .

Зритель из зала:

Если выбрать что-то одно: быть вечно молодым или быть вечно пьяным? Что бы вы выбрали?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Я выбираю быть вечно молодым.

Зритель из зала:

У вас есть опыт работы журналиста, а как правило, музыканты не очень любят таких людей.

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Я очень люблю журналистов, это люди, с которыми я могу поговорить.

Зритель из зала:

А вы могли бы сейчас сделать профессиональное журналистское заключение вашей группы?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Моя жизненная позиция — никогда не давать оценок. Я каждый день получаю кучу текстов и песен. Они пишут: «Вот послушай!» Я никогда не скажу человеку, что это плохо. Я не имею такого морального права: наступить кому-то на горло.

Зритель из зала:

Вас не зацепил тот факт, что после выхода фильма «Брат-2» на первый план вышла группа «Би-2», а не вы?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Нет, не зацепило. Но «Би-2» нам рассказывали, что их просили спеть песню «Вечно-молодой», все думали, что это их песня.

Зритель из зала:

Российская рок-среда последнее время распалась на три лагеря: те, кто с Шевчуком, те, кто поет на Красной площади и те, кому до лампочки и первые, и вторые. А вы с кем?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Если говорить вообще о политике, то у нас в оппозиции нет ярких лидеров, у нас нет людей за которых можно проголосовать. У нас есть Путин и Медведев, а за кого еще проголосовать — не понятно. Больше нет таких фигур, которые могли бы быть такими авторитетами, не замаравшими себя. А просто так мараться мы ни за что не будем. Если ты не веришь в человека, зачем за ним идти.

Дмитрий Врангель:

Если Басков не козел, то кто козел по вашему мнению из гламурного глянца?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Никто не козел. Когда в Екатеринбурге у Баскова спросили на пресс-конференции: «Вы слышали, какая песня была?». Он ответил: «Да, у меня она на мобильном телефоне вместо звонка».

Зритель из зала:

Многие считают вас группой одной песни, даже те, кто относится к вам с почтением...?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

У нас барабанщик был в группе, когда его спросили о группе одной песни, он с удивлением ответил: «О какой?»

Зритель из зала:

Что полезного может вынести тот, кто слушает ваши песни?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Один московский журналист написал: «Я думал, что мне было очень плохо, у меня было очень плохое настроение, я пришел в клуб, где играла группа «Смысловые галлюцинации». И я понял, что мне хорошо».

Зритель из зала:

Кого вы ставите на первое место по вокальным способностям и таланту: Земфиру или Чичерину?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Так как я в плане вокальных данных не специалист, то оценивать я не могу ни Чичерину, ни Земфиру. Но в том, что Земфира величайший хит-мейкер, человек, который пишет просто невероятные песни, я думаю, никто не сомневается.

Зритель из зала:

Ваш президент Медведев в беседе с Бонна заявил, что когда люди слишком часто занимаются общественной деятельностью, музыка заканчивается. А вы закончились как музыкант?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Я через два года закончусь как общественный деятель. У меня есть срок и мне нужно сделать максимум за это время, дальше придут другие, кто этим будет заниматься.

Зритель из зала:

Какие ваши дальнейшие планы, и когда мы сможем услышать ваш новый альбом?

Сергей Бобунец (группа «Смысловые галлюцинации»):

Планы большие. В этом году мы собираемся выпустить альбом группы, в декабре мы собираемся выпустить альбом-проект ROTOFF нашего бас-гитариста Коли Ротова, где помимо песни «Басков не козел» будет еще 15 отличнейших песен. Мы приступили к работе над песнями для Чичериной. Здесь в Минске мы снимали клип на песню «Апрель». Это было самое лучшее в моей жизни впечатление о съемках, потому что я терпеть не могу съемки, а здесь я чувствовал себя очень комфортно.