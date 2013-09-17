Селена Гомес не приедет в Беларусь. Концерт в «Минск-Арене» отменён

Новости Беларуси. Выступление американской поп-певицы должно было состояться 19 сентября в «Минск-Арене». За несколько дней до концерта организаторы сообщили, что команда Селены Гомес приняла решение отменить все концерты в СНГ.

Как сообщает «Интерфакс-Запад», нынешняя ситуация – отголосок скандалов вокруг концертов Мадонны, Леди Гага и Bloodhound Gang, после которых было запрещено выдавать визы по линии Министерства культуры Российской Федерации.

Необходимые документы были готовы к началу сентября, но менеджмент Селены Гомес отказался оформлять их в поздние сроки и по новым правилам. Певица не смогла получить российскую визу и следом отменила концерты в Беларуси и Украине.

Андрей Агапов, директор компании «Русская академия развлечений» (промоутер концертов Селены Гомес в Беларуси, Украине и России):

Все визы для проведения концертов в Беларуси и Украине были получены артистом и его коллективом в срок. Вся остальная подготовительная работа проведена. То есть проведению этих выступлений ничего не мешало, но, к нашему большому сожалению, менеджмент артистки настоял на отмене.

На странице в социальной сети Гомес извинилась перед своими поклонниками и выразила надежду на то, что из-за неприятного инцидента ценителей её творчества меньше не станет.

Селена Гомес в Facebook:

Я ненавижу делать такие объявления, но из–за визовых осложнений мы вынуждены отменить концерты тура Stars Dance World в Беларуси, России и Украине. Я прошу прощения за неудобства и надеюсь, что в будущем вы все же сможете посетить мои концерты.

Несмотря на свой юный возраст – девушке 20 лет – Селена Гомес поёт, активно снимается в кино, работает на телевидении, поёт и является самым юным послом доброй воли ЮНИСЕФ за всю историю существования фонда. На протяжении нескольких лет внимание таблоидов было приковано к роману Селены с канадским поп-R&B-певцом Джастином Бибером. Осенью 2012 года звёздная пара официально заявила о своем расставании. Селена с головой ушла в творчество. В 2013-м зрители увидят сразу три фильма с участием певицы.

Как вернуть деньги за билеты?

Дмитрий Безкаравайный, пресс-секретарь концертной организации в Беларуси:

Все поклонники, которые приобрели билеты на концерт Селены Гомез в Минске, могут получить стоимость билетов в зависимости от касс, где они их приобрели. Единственное, что срок возврата ограничен - с 19 сентября по 19 октября 2013 года.

– Возврат денежных средств за билеты на концерт Selena Gomez, купленные в сети театрально-концертных касс «Квитки Бел», будет осуществляться по месту приобретения билета. При себе иметь: билет, чек.

– При отсутствии кассового чека, возврат денежных средств за билеты будет осуществляться только с 15 по 19 октября в кассе «Квитки Бел», расположенной в СКС «Минск-Арена». Время работы кассы: понедельник-воскресенье, 11:30 - 22:00. При себе иметь: билет, паспорт.

– Возврат денежных средств за билеты, приобретенные через ЕРИП (единое расчетное информационное пространство, система «Расчет»), будет осуществляться только в офисе компании «Квитки Бел» по адресу: г. Минск, ул. Антоновская 14Б, офис 11 (4 этаж). Время работы офиса: пн.-пт., 10:00 - 14:00. При себе иметь: билет, паспорт.

– Денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт www.kvitki.by, будут возвращены на карту в течение недели.

– Возврат денежных средств за билеты, приобретенные через курьерскую доставку, будет осуществляться только в кассе «Бел», расположенной в СКС «Минск-Арена». Время работы кассы: пн.-вс., 11:30 - 22:00. При себе иметь: билет, чек.

Телефон для справок по возврату билетов: +375 29 958-03-48.