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Руководитель детского хора из Эстонии: На проекте «ХОРоШОУ» каждый ребенок может попробовать стать звездой

06 мая 2014 16:10
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Новости Беларуси. Детские коллективы со всей Европы на СТВ. Телеканал продолжает съемки серии концертов международного конкурса «ХОРоШОУ».

В Минск на конкурс «ХОРоШОУ» приехали хоры из Эстонии, России, Литвы и Чехии. Представила своего участника и Беларусь.

Коллективы исполнят детские песни, национальные колыбельные, а также известные мировые хиты. Оценивать участников будет необычное жюри: известные артисты со своими детьми.

На этот раз проект несколько изменил название. Серия концертов «Дети – это ХОРоШОУ!» выйдет в эфир на СТВ 18, 25 мая и в День защиты детей – 1 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Кранц, руководитель детской вокально-эстрадной студии «Кнопочки» (Эстония):
Два таких больших праздника: праздник «ХОРоШОУ» и праздник День Победы. Конечно, они хотят победить. Думаю, что на этом празднике побеждает дружба и любовь детей и взрослых к музыке и пению.
Здесь очень тепло встречают детей, очень хорошая и интересная программа. Тут важно, что на сцену выходит большой коллектив и каждый ребенок может попробовать стать звездой.

Максим Пылов, участник детской вокально-эстрадной студии «Кнопочки» (Эстония):
Я первый раз в Минске, мне здесь очень нравится. Город очень красивый. Мне очень нравится выступать вместе с моей группой.

Виктория Черенкова, участница детской вокально-эстрадной студии «Кнопочки» (Эстония):
Где мы выступали, там обычная сцена, как в каких-то залах. А тут камеры везде летают.

# Музыка # Проект «Дети - это ХороШОУ!»

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