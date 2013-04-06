«Звездный ринг»: Кобрин против Мозыря

Для самых разборчивых и продвинутых меломанов нашей страны мы предлагаем действительно самое «вкусное» шоу, обновленное шоу на телеканале СТВ – «Звездный ринг».

Мы оказываем поддержку тем, кто действительно в ней нуждается, кто только вступил на скользкую дорожку отечественного шоу-бизнеса. А именно – участникам проекта «Поющие города». Хорошее испытание музыкальным боем еще никому не помешало.

Герои музыкального сражения 9 марта – Марина Рогащук, Андрей Карпенко ( город Кобрин). В «Поющих городах» их в команде, как мушкетеров, было четверо, но до «Звездного ринга» добралась только эта парочка. Видно, есть здесь какой-то тайный умысел их опытной наставницы Доминики.

Электроэнергетик, рекламщик из Мозыря Денис Вершенко. Судя по всему, участие в конкурсах и кастингах – вторая натура молодого человека. Эти непростую сущность рассмотрела в нем дипломированный врач и певица по призванию Аура.